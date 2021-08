une course avec 40 Espagnols

14/08/2021 à 17h47 CEST

Burgos valait bien une messe ; dans la cathédrale, bien sûr, même si c’était dans une petite chapelle pour accueillir les pèlerins et les touristes, le Camino de Santiago, et pour les centaines de fans de cyclisme qui se sont réunis dans la ville castillane pour vivre la naissance de la Vuelta 2021, l’année où le public – toujours avec le masque – est revenu sur les routes après la fermeture de la course en 2020 en raison de la pandémie.

Burgos a été le théâtre des débuts de la 40 coureurs espagnols inscrits à la Vuelta, pour battre des records dans de grandes manches par étapes, sur un Tour qui n’a vu aucun triomphe pour un cycliste né dans le sud des Pyrénées, comme cela s’est produit en 2020 et 2019, et de même dans le Giro, qui compte deux éditions sans ajouter victoires d’étapes espagnoles.

Maintenant, statistiquement, avec 40 participants sur 184, le pourcentage appelle au moins à remporter ne serait-ce qu’une victoire ; il y en avait deux l’année dernière, avec Marc Soler, absent de la course et s’apprêtant déjà à porter le ‘maillot’ Emirates en 2022, et aussi Ion Izagirre, qui répète la présence avec son frère aîné Gorka.

La plupart des coureurs locaux sont originaires du Pays Basque, 14 sur 40, avec Mikel Landa, en tête, mais sans oublier Omar Fraile, qui est le champion d’Espagne pour quelque chose. Ensuite, ils sont suivis d’un peloton avec quatre Navarrais (avec le vétéran Imanol Erviti), quatre Murciens (dirigés par Alejandro Valverde) et quatre autres Andalous avec le ‘Lince’, Luis Ángel Maté.

Et puis, sans représentants des îles Canaries, Rioja, Estrémadure et Ceuta et Melilla, la participation est plus répartie : La Catalogne a David de la Cruz; Majorque, avec Enric Mas ; La Galice, avec Carlos Canal et la Cantabrie, avec Ángel Madrazo, prêts à gagner une autre Playstation comme il l’a fait en 2019 lorsqu’il a gagné à Javalambre.