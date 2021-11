Une course bizarre de MVP de la NFL et des idées commerciales de la NBA avec le cousin Sal et Kevin O’Connor

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le cousin Sal pour discuter de la conversation déroutante du MVP, de la victoire des Patriots sur les Titans, des Colts-Buccaneers, des Vikings-49ers, du classement actuel des éliminatoires, des Eagles-Giants, des Bengals faisant rouler les Steelers, des Panthers-Dolphins, la défaite de Thanksgiving des Cowboys contre les Raiders, les Browns-Ravens et bien plus encore (1:15). Ensuite, ils devinent les lignes de la semaine 13 de la NFL (20h00), suivies du coin des parents (1h07:30). Enfin, Bill discute avec Kevin O’Connor de The Ringer de certaines transactions intéressantes de la NBA au fur et à mesure que la saison avance (1:18:18).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Cousin Sal et Kevin O’Connor

Producteur : Kyle Crichton