Une course contre la montre, les clés et d’autres joueurs ⋆ Crypto nouveaux médias

[PRESS RELEASE – 6th August 2021]

PrivacySwap sortira officiellement « Hack the Vault » le 13 août à 21h (GMT+8). Il s’agit de leur première offre de jeu sur la plate-forme qui apportera à coup sûr du plaisir et de nombreux revenus aux participants.

Un bonus de 500 PRV sera préchargé dans la cagnotte pour lancer le lancement

Alors que PrivacySwap innove continuellement dans l’espace DeFi et avec l’arrivée d’utilisateurs plus divers, la création d’un jeu interactif est devenue une partie logique de la feuille de route. Ce jeu s’appelle “Hack the Vault” et les participants seront dans une course contre la montre, les clés et les autres joueurs.

L’histoire : voici un coffre-fort précieux

Un système biométrique garde un coffre-fort précieux avec un défaut et un système de serrure et de clé régulier. Le système biométrique est un jeu d’enfant pour les hackers. Le composant manquant, cependant, est la clé, qui peut être achetée sur le dark web.

Pour pimenter les choses, la clé est tirée au hasard dans un stock de clés, ce qui signifie que vous devrez peut-être acheter plus d’une clé. Bien sûr, d’autres pirates sont conscients de ce faible coffre-fort, c’est donc une course contre la montre pour trouver la bonne clé et réussir à pirater les coffres afin de réclamer les richesses qu’il contient !

Votre mission : être l’un des 3 derniers joueurs avec la bonne clé

L’objectif de Hack the Vault est d’être l’un des trois derniers joueurs à acheter la bonne clé de coffre avant la fin du temps imparti. Chaque tour ne peut commencer que lorsqu’il y a au moins 10 PRV dans la cagnotte. Chaque clé vous coûtera un PRV. Pendant le tour, vous pouvez acheter autant de clés que vous le souhaitez, tant qu’elles ne sont pas effectuées simultanément. Cela signifie que vous ne pouvez acheter la clé suivante qu’après qu’un autre joueur en a acheté une.

Chaque clé que vous achetez ajoutera un minimum de 50 secondes et un maximum de 200 secondes à la minuterie. Chaque fois qu’une clé est achetée par QUICONQUE, le contrat intelligent génère une extension aléatoire.

Répartition de la cagnotte

De plus, les trois derniers acheteurs gagneront le prix du coffre et se répartiront comme suit :

⦁ 40% de la cagnotte ira à la dernière personne qui a acheté la clé.

⦁ 15% va à l’avant-dernière personne qui a acheté la clé.

5% iront au 3ème à la dernière personne qui a acheté.

⦁ 25% de la cagnotte va à la cagnotte suivante.

⦁ 10% du pot de prix est envoyé à brûler.

⦁ 5% de la cagnotte est envoyé au développeur.

Notez que chaque gagnant recevra 30 % de ses gains immédiatement après la fin du tour. Les 70 % restants pourront être réclamés via la page de jeu pendant sept jours à raison de 10 % par jour. Cette fonctionnalité est conçue pour protéger les utilisateurs de PRV contre d’énormes décharges après chaque tour de Hack the Vault.

Pour ajouter à l’excitation, le premier pot du 13 août inclura un bonus de 500 PRV contribué par l’équipe PrivacySwap !

PrivacyGames ne sont qu’une partie de la feuille de route

L’innovation continue et l’engagement de PrivacySwap à devenir l’une des principales plates-formes DeFi ne sont pas entravés par la hausse et la baisse de son prix symbolique. Cela a peut-être changé le calendrier de la feuille de route, mais l’équipe a persisté à montrer comment les utilisateurs peuvent gagner plus avec l’espace DeFi autre que le scénario de pompage et de vidage.

Grâce à cette perspective de longévité, les utilisateurs trouvent l’écosystème beaucoup plus engageant, apportant plus d’enthousiasme et plus de revenus aux investisseurs.

Le précieux coffre-fort vous attend à Hack the Vault !

