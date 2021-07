Une course contre la montre pour les quatre sommets

Le 9 juillet 1965, Motown sort “C’est la même vieille chanson” comme les quatre sommets‘ suivi de la pop et R&B No.1 “Je ne peux pas m’aider (Sugar Pie, Honey Bunch).” Mais les acheteurs de disques impatients ne connaissaient pas le jeu de jambes habile qui avait été nécessaire pour le faire entrer dans les magasins ce jour-là. (Vu ci-dessus : le single de la pochette hollandaise).

Deux jours plus tôt, lorsque les Tops sont entrés dans le Studio A à Hitsville, le quatuor savait que le temps tournait. Holland-Dozier-Holland aussi, les cerveaux de l’écriture et de la production qui étaient là pour écrire les mots pour accompagner la piste instrumentale qui avait été enregistrée quelque huit semaines plus tôt.

La ruée a été causée par le fait que, avec les Tops maintenant une propriété commerciale à chaud, Columbia rééditait le seul single qu’ils ont sorti par le groupe, “Ain’t That Love”. Tout cela avait cinq ans, mais le supremo de Motown, Berry Gordy, savait qu’il devait sortir immédiatement la suite de la société “Je ne peux pas m’aider”.

De la salle de découpe à la radio en 24 heures

Comme le raconte le volume 5 de The Complete Motown Singles, HDH a écrit ces mots sur place, le titre et le crochet une référence ouverte aux similitudes sonores avec son prédécesseur. Ensuite, la machine de production Motown est passée à la vitesse supérieure. L’ingénieur en chef Lawrence Horn a supervisé la création de quelque 300 disques taillés à la main. En moins de 24 heures, environ 1 500 exemplaires du nouveau single étaient entre les mains des principaux DJ de radio aux États-Unis.

“It’s The Same Old Song” a remporté la course aux charts qui a suivi avec la vieille réédition de Columbia haut la main. Les deux singles sont entrés dans le Hot 100 le 31 juillet, mais alors que “Ain’t That Love” n’a été classé qu’une semaine au n ° 93, le Motown 45 a grimpé au n ° 5. De plus, il a passé quatre semaines au total à la deuxième place du classement R&B, n’étant tenu en tête que par James Brown‘s “Papa a un tout nouveau sac.”

