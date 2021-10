29/10/2021 à 14h39 CEST

Sport.es

Après la pause forcée due au Covid-19, plus d’un an et demi, L’Association Sportive Mitja Marató Terrassa (AEMMT), récupère l’organisation sur place d’événements sportifs avec la “Cursa de les Dones Terrassa & rdquor;, Eva – Diario Sport.

Le désir de faire partie d’un test en face à face était évident de la part des participants, même si à cette occasion, la catégorie des hommes, avec leur propre classement, a également été invitée à participer, qui a également montré son désir de revenir à la compétition. Les 2400 dossards prévus étaient complets, il s’agit de l’inscription officielle pour la participation officielle, 1900 dans la catégorie féminine, 500 dans la catégorie masculine, un chiffre dépassé par la présence de coureurs sans dossard.

Le rôle principal des femmes lors de la célébration de ladite épreuve était évident, à la fois dans le circuit et dans la partie organisationnelle de celui-ci. Il est vrai que le AEMMT a généralement une participation féminine dans son équipe, mais pour cela «Cours de la femme de Terrasa EVA-journal SPORT & rdquor; ce sont des femmes qui ont occupé les postes organisationnels les plus élevés dans les différents domaines. Les plus visibles dans l’organigramme de ce test ont été : Esther Solera, directeur technique, Conxita Rusinés, responsable du Protocole ; Marina Cano, responsable de la Santé et de la Sécurité civile ; Marta Cano, Coordination des bénévoles.

Tous, liés au monde du sport, ont relevé le défi d’organiser cette épreuve, ce qui impliquait de revenir à la compétition en face à face dans une situation compliquée, en appliquant le protocole sanitaire correspondant en raison de la pandémie. Départ échelonné des participants, contrôle de l’utilisation du masque avant et après le test, éviter les foules, notamment lorsque les athlètes arrivent à la ligne d’arrivée, entre autres mesures qui devraient être appliquées. « Vous gagnez, illusion et pression & rdquor;, trois mots dans le vocabulaire avec lequel cette équipe féminine de l’organisation de l’épreuve coïncide. « Vous gagnez & rdquor; revenir aux courses en face à face ; « Illusion & rdquor; relever le défi organisationnel en mettant en avant, comme la carrière elle-même, le rôle des femmes, et « Pression & rdquor; la responsabilité même des dirigeants de la « Cursa de les dones & rdquor; et le fait de devoir organiser un test avec des mesures particulières, adaptées à la situation actuelle.

Une carrière de « femmes & rdquor; réalisé par « femmes & rdquor; qui veut démontrer l’importance de la présence féminine dans tous les sens, tant au niveau compétitif, qu’en assumant la direction au niveau organisationnel.

Esther, Conxita, Marta et Marin ont mené le projet, concrétisé, de la septième édition du “Cursa de les Dones Terrassa & rdquor;, Eva – Diari Sport. Elles ont été l’image visible de toute l’équipe féminine qui compose l’AEMMT, qui est large et couvre différents domaines de l’organisation. Mais aussi souligner le soutien inconditionnel de toutes les composantes de l’Association Sportive Mitja Marató Terrassa, femmes et hommes, dirigée par son président David Otero, qui travaillent sans relâche dans l’organisation de tout événement sportif.