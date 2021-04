Une course dedans, Valtteri Bottas semble déjà un homme mort qui marche

Nous ne sommes qu’une course dans la saison, mais il est difficile de ne pas penser que l’écriture est déjà sur le mur pour Valtteri Bottas.

À l’approche de la campagne 2021, beaucoup ont été surpris que le Finlandais soit toujours un Mercedes pilote compte tenu de la façon dont George Russell s’était comporté contre lui lorsqu’il a remplacé Lewis Hamilton à la fin de 2020.

Cependant, à en juger par l’ouverture de la saison, il ne faudra pas longtemps avant que nous voyions ce changement se produire …

3e à Bahreïn 🏆 1/23. Nous continuerons à travailler dur 🏁 # VB77 # F1 @ MercedesAMGF1

📷 S.Etherington pic.twitter.com/TYYW3IeSdF – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 28 mars 2021

Avec Russell toujours en attente dans les coulisses et Toto Wolff et ses collègues conscients que s’ils ne lui donnent pas de siège en 2022, ils pourraient risquer de le perdre complètement, Bottas aurait su qu’il avait besoin de toute une année pour éviter d’être remplacé – et il n’a pas bien commencé.

Lors des qualifications à Bahreïn, il a fait un travail solide quoique peu spectaculaire, allant deux dixièmes plus lentement que son coéquipier pour décrocher la troisième place. Pas génial, mais pas un effort terrible en aucun cas. Il était bien placé pour aider Hamilton à affronter Max Verstappen.

Dès que la course a commencé, il est devenu clair qu’il ne serait pas impliqué dans un tel combat.

Après une mauvaise escapade, Bottas a été dépassé par Charles Leclerc puis a eu du mal à repousser la Ferrari. Au moment où il l’a fait, l’écart avec les deux premiers était déjà considérable et il n’avait pas le rythme pour rattraper son retard.

À ce moment-là, Mercedes a décidé de mettre les espoirs de Bottas de gagner la course en veilleuse en faveur de l’aide à son coéquipier, le plaçant dans une stratégie dont il n’était pas fan.

« C’est décevant, c’est sûr – l’équipe a obtenu de bons points, ce qui est une bonne chose, mais de mon côté, la stratégie était trop défensive au lieu d’attaquer, ce dont j’ai été assez surpris », a-t-il déclaré lors de son post- entretien de course.

« Nous allons tout revoir, mais je pense que nous avons été plus passifs qu’agressifs avec la stratégie au final. »

Il a semblé soulever ses problèmes avec son patron lors des célébrations de l’équipe après que Hamilton ait remporté la course, mais Wolff ne semblait pas avoir eu beaucoup de temps ou de sympathie pour le Finlandais.

Après avoir été mis sur une mauvaise stratégie et massivement gêné par un lent arrêt au stand de 10 secondes, les plaintes sans doute valables du joueur de 31 ans ont été rejetées.

Je suis retourné pour l’enregistrer. Valtteri parle à Toto et il le coupe 🤔 pic.twitter.com/2Vs9oaOmDm – Junaid # JB17 (@JunaidSamodien_) 28 mars 2021

Plutôt que d’être excusé ou compatissant, l’émotion dominante de Wolff envers son chauffeur semblait être une frustration, à la fois dans cet échange et dans son entretien d’après-course.

« Je pense qu’il n’y avait aucune stratégie sur la table », a déclaré l’Autrichien.

«Parce que nous avons essayé de battre aussi avec Valtteri qui, je pense, changerait de course pour lui ou empêcherait sa course.

«Le résultat que nous ne souhaiterions pas, c’est qu’il a perdu une place au début de la course et qu’il n’a pas pu en quelque sorte récupérer l’écart avec les deux pilotes.

Dans le passé, Bottas ne pouvait pas égaler le rythme de Hamilton n’a pas été un problème majeur. Avec Mercedes n’ayant pas été contestée pour le championnat du monde des constructeurs, tant qu’il n’a pas gêné le Britannique et a quand même marqué des points décents, l’équipe était satisfaite de lui.

Cependant, il semble qu’avec Red Bull produisant une voiture forte et signant Sergio Perez, cela ne semble plus être le cas. Sous la menace d’une autre équipe, ils veulent plus de leur deuxième pilote.

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Dans l’ensemble, le court échange filmé et les commentaires faits par Bottas et Wolff après la course ne brossent pas un joli tableau pour ceux qui espèrent qu’il restera avec l’équipe au-delà de cette année.

Le plus grand attrait de Bottas pour l’équipe est peut-être sa capacité à être assez rapide pour marquer les points dont l’équipe a besoin tout en n’étant pas assez rapide pour se mettre en travers du chemin de Hamilton.

Avec Red Bull qui a maintenant l’air si fort et de nouvelles réglementations menaçant de faire bouger l’ordre l’année prochaine, cela ne suffit pas.

Pour avoir une chance de ne pas être abandonné, il doit montrer qu’il peut faire plus que ce qu’il a fait pendant son temps avec l’équipe allemande.

Cependant, malheureusement pour lui, il est difficile de ne pas penser que la décision a déjà été prise pour que Russell reçoive une chance à la place. Cela pourrait expliquer pourquoi Wolff n’a montré pratiquement aucun signe de soutien pour lui après la première course.

Quoi qu’il en soit, tout ce que Bottas peut faire maintenant, c’est conduire mieux qu’il ne l’a fait à Bahreïn, et mieux que jamais auparavant, et j’espère que cela suffira à sauver sa place.

Finley Crebolder

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!