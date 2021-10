Une course difficile pour les Rossoneri

L’AC Milan est en tête de la Serie A, trois points au-dessus de Naples, mais a disputé un match de plus dans la course pour remporter le Scudetto. Ils ont également dix points d’avance sur l’Inter Milan, 12 points sur la Roma et 13 points sur l’Atalanta et la Juventus. La Ligue des champions n’a pas été aussi gentille, Milan étant en bas de son groupe, zéro point en trois matches. Quoi qu’il en soit, ils ne sont toujours pas disqualifiés mathématiquement. Désormais, les matches de l’AC Milan présentent une série de matches difficiles du 31 octobre au 24 novembre dans les deux compétitions.

Les matchs de l’AC Milan s’avèrent difficiles

La Ligue des Champions

Milan a perdu contre ses trois adversaires. Bien sûr, cela semble rude. Cependant, leurs adversaires ont tous été de très bonnes équipes, notamment Liverpool, l’Atletico Madrid et Porto. C’est également la première expérience de Milan en Ligue des champions depuis un certain temps, ce qui signifie que les joueurs ne sont pas très expérimentés ou n’avaient aucune expérience du tout auparavant. Cela étant dit, l’équipe de Milan est talentueuse, donc on s’attendait à plus. Peut-être que la qualification pour les huitièmes de finale est presque hors de question, mais décrocher la troisième place et passer à la Ligue Europa reste une possibilité.

Les Rossoneri affronteront Porto le 3 novembre. Porto occupe la troisième place après avoir battu Milan lors de leur dernier match. En réalité, c’est le match le plus gagnable de Milan. Le 24 novembre, le club italien affronte l’Atletico. Le match précédent a été rempli de controverse mais l’Atletico est reparti avec trois points. Milan ne peut pas se permettre une défaite dans l’un ou l’autre match s’il veut au moins se battre pour la troisième place.

Serie A – Pain et beurre de l’AC Milan

Aussi bonne que soit la qualification pour la Ligue des champions, le principal objectif de Milan (et le plus réaliste) est de vraiment concourir pour le Scudetto. Ils ont montré leur capacité à le faire. Il y a quelques matchs difficiles à venir, mais Milan vient de recevoir un coup de pouce avec le retour de Theo Hernandez.

Le 31 octobre, Milan affrontera la Roma. I Giallorossi occupe la quatrième place et connaît un parcours national décent sous Jose Mourinho. Une équipe dirigée par lui, avec des joueurs talentueux tels que Tammy Abraham et Lorenzo Pellegrini, est toujours une menace. Leur défense a également été comparable à celle de Milan, donc Milan aura besoin d’attaquants tels que Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leao pour être à pleine puissance dans ce match.

Après Rome, le prochain match national vient contre l’Inter Milan. Ceci, bien sûr, est le Derby della Madonnina et l’une des rivalités les plus passionnées de tout le football. Tous les paris sont mis de côté car tout peut arriver dans un match comme celui-ci. L’Inter est troisième de la ligue et a montré quelques défauts défensivement. Leur attaque, cependant, est vraiment à craindre avec Lautaro Martinez, Joaquin Correa et Edin Dzeko.

Le dernier match national de cette série revient à la Fiorentina. Ils sont actuellement septièmes de la ligue avec le même nombre de points que l’Atalanta et la Juventus. La Fiorentina n’a pas ébloui, mais elle a été très solide jusqu’à présent. Ils détiennent également l’un des meilleurs attaquants de la ligue à Dusan Vlahovic. Encore une fois, ce ne sera pas un match facile, mais il s’agit du match le plus gagnable de Milan dans ce calendrier.

