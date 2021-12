Une couverture du magazine Elon Musk Time pourrait-elle prédire le pic du cycle de la cryptographie ?

Le marché des crypto-monnaies est en crise, un changement majeur par rapport à l’exubérance qui a commencé l’année. L’une des figures les plus importantes responsables de l’euphorie du premier trimestre n’était autre que l’autoproclamé Dogefather, Elon Musk. Son histoire d’amour soudaine avec Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques a fait exploser les évaluations, et une fois qu’il a changé d’avis, la tendance a fait de même.

Désormais, le leader de Tesla et Space X apparaît également sur la couverture du magazine Time en tant que personne insaisissable de l’année. Mais cela pourrait être un signe avant-coureur que la fin du cycle du taureau crypto est proche, ou peut-être déjà là.

Le magazine Time choisit Elon Musk comme personnalité de l’année

Le bitcoin et les crypto-monnaies ont été comparés à toutes sortes de bulles, de la manie des tulipes au boom des dot-com.

Bien que l’on puisse affirmer que, comme les actions technologiques vieilles de deux décennies en raison du retour des actifs cryptographiques, elles ne sont pas du tout dans une bulle, un « pop » plus dramatique pourrait être en route, basé sur le malheureux chronométrage d’Elon. Couverture du magazine Musk Time.

Lectures associées | Le « graphique spéculatif » de Bitcoin suggère que les crypto-monnaies vont bientôt décoller

Le magazine Time a sélectionné Musk comme la personne de l’année 2021, qui dans le passé est allée à des noms comme Kamala Harris, Mark Zuckerberg, Barack Obama et Jeff Bezos.

En fait, c’est le PDG d’Amazon qui, par coïncidence, pourrait être un signe que le pic du cycle crypto est proche.

La couverture de Jeff Bezos était le pic de la bulle Internet, qu’en est-il d’Elon ? | Source : TOTAL sur TradingView.com

Dot Com Bubble : un prélude au sommet du cycle de la cryptographie

En décembre 1999, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a été élu personnalité de l’année par le magazine Time. Trois mois plus tard, en mars 2000, la bulle Internet a éclaté.

La comparaison de la célèbre bulle boursière centrée sur Internet à la capitalisation boursière totale de la crypto fournit une trajectoire similaire, qui peut avoir été épuisée ou non. Même si, comme la bulle Internet, le niveau actuel de décembre se maintenait, un pic à seulement trois mois en mars 2021 conduirait à la pire correction que Bitcoin et le reste du marché de la crypto aient jamais vue.

Lectures associées | Le signal de fond Bitcoin du marché baissier, le jeudi noir pourrait sauver la course haussière

Mais ce n’est que si le pic n’est pas encore arrivé. Actuellement, Bitcoin flirte avec la poursuite de la baisse à environ 46 000 $ par pièce. Le graphique ci-dessus montre également à peu près combien de terrain pourrait être couvert si le niveau se maintient.

Les marchés haussiers ont tendance à se terminer dans l’euphorie, et avec le marché dans la peur, le sentiment ne correspond pas tout à fait. L’indicateur dit « couverture du magazine » a un effet décalé, car le contenu entre en production des mois avant la date de publication. Cela pourrait-il signifier que le pic d’avril alors que Musk faisait les gros titres était vraiment le pic euphorique ? Ou le marché a-t-il encore vu quelque chose en termes de ce à quoi pourrait ressembler l’euphorie ?

Des pensées, @TommyThornton? L’indicateur de couverture de magazine suggérerait que la couverture est en place, mais une rediffusion d’une couverture de décembre et d’une couverture de mars pourrait avoir un sens. pic.twitter.com/YMPfYLeGDk – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 13 décembre 2021

Suivre à @TonySpilotroBTC sur Twitter ou rejoindre au télégramme de TonyTradesBTC pour des informations exclusives sur le marché quotidien et une formation en analyse technique . Remarque : Le contenu est éducatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com