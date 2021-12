une couverture pourrait résoudre, huit ans plus tard, le meurtre des 151 coups de couteau d’une fille et de son père

11/12/2021 à 07h00 CET

L’ADN trouvé sur une scène de crime « parle » toujours et est souvent une preuve concluante et définitive pour trouver le tueur. Huit ans après qu’un homme est entré dans la maison de Miguel Ángel Domínguez et sa fille María, dans Almonte (Huelva) et les a poignardés 151, l’Institut national de toxicologie recherche des « restes cellulaires », la trace génétique du coupable, dans une couverture qui n’a pas été analysé à l’époque.

C’est le vêtement « épais, 2,40 x 1,60 mètres » avec lequel le meurtrier, qui est entré par terre avec des gants et sans forcer la porte, a couvert le cadavre de la fillette de huit ans, après avoir brutalement mis fin à ses jours dans la nuit du 27 avril 2013. Avant cela, il avait tué le père du bébé, qu’il avait surpris sous la douche et lui avait infligé 47 coups de couteau.

« accent almontais »

Une famille de citoyens équatoriens qui habitait la maison voisine a tout entendu de l’autre côté du mur : « La discussion a commencé par un cri, puis un bruit, des voix et d’autres cris se sont fait entendre, de deux hommes avec un accent d’Almonte. L’un dit à l’autre : ‘Que fais-tu ici? Tu m’en as marre, sors d’ici ‘. Puis vint la voix de une fille qui répétait : « maman, maman », comme pour demander de l’aide et : « Non, s’il te plaît, non. Papa papa !' ».

L’enquête de l’Unité Centrale Opérationnelle de la Garde Civile a conduit à Francisco Javier Medina, qui était alors l’amant de Marianela Olmedo, l’épouse de Miguel Ángel et la mère de María. Le père et la fille vivaient seuls depuis deux semaines après la séparation du mariage et la femme a quitté l’appartement familial. Marianela avait commencé, des années auparavant, une Relation clandestine avec Medina, qui était alors son collègue et aussi son mari à la Mercadona de Almonte. Quelques jours avant le double crime la femme avait quitté la maison pour vivre avec son nouveau partenaire.

Elle l’a fait, comme elle l’a déclaré plus tard, « sous pression » parce que Medina lui a demandé de choisir entre lui et son mari. Mais après le déménagement, Marianela n’a pas rompu le contact avec le père de sa fille, qui ne s’est pas « bien passé » avec son petit ami.

Marianela Olmedo, la mère de la mineure dont le corps a été retrouvé avec son père à Almonte | .

ADN sur trois serviettes avec du sang

Un an après les meurtres, Medina a été arrêtée et envoyée en prison. La Garde civile a trouvé, entre autres preuves, traces de son ADN sur trois serviettes taché de sang qu’ils ont récupéré dans deux salles de bains différentes de la maison où Miguel Ángel et la fille ont été assassinés. L’homme a déclaré qu’il n’était allé à l’appartement que « quelques fois » et que la dernière fois qu’il avait été « il y a trois ans » du double crime, une explication qui, selon l’Institut national de toxicologie et des sciences médico-légales, est « totalement incompatible » avec les restes biologiques trouvés.

L’ADN de Medina a été retrouvé sur les serviettes « dans la même proportion que celui de Miguel Ángel », ce dernier étant l’un des habitants de la maison. Même dans l’un des domaines analysés, « la contribution majoritaire dans le mélange vient de Médine, il y a aussi des restes de lui seul ».

Image des serviettes ensanglantées trouvées par la Garde civile. |

« Transfert secondaire »

Sa défense a ensuite commandé un rapport à l’Université de Grenade pour tenter de prouver que l’ADN de Medina aurait pu atteindre la scène du crime par un transfert secondaire, c’est-à-dire par Marianela, avec qui il a eu des relations sexuelles. En octobre 2017, après avoir passé trois ans en prison, un jury populaire l’a déclaré non coupable, une décision qui a été confirmé par la Cour suprême en décembre 2018, malgré le fait que le bureau du procureur de la Haute Cour avait demandé que le procès soit répété avec un nouveau jury.

Le ministère public est venu nuancer le verdict qui a déclaré Medina innocente de « vraiment absurde » basé sur « un nombre énorme de preuves d’un contenu incriminant très élevé » que, à son avis, il y avait contre lui, mais les magistrats ont ignoré ses arguments. L’année dernière, Medina a demandé un indemnisation à l’Etat pour les trois ans qu’il a passés en prison.

Nouveaux chercheurs, mêmes conclusions

Avec le seul accusé acquitté et un double crime non résolu, une nouvelle équipe de l’UCO a examiné l’affaire à partir de zéro pendant des mois et a remis un rapport au juge l’année dernière. Ses conclusions, loin d’indiquer une ligne de recherche nouvelle et différente, sont similaires à celles de ses prédécesseurs : « les actions menées ne permettent pas d’écarter ou de contredire les conclusions de l’équipe d’enquête précédente ».

Les nouveaux enquêteurs assurent que le meurtrier est un « Espagnol, entre 30 et 40 ans, sans antécédents sérieux et qui a déjà eu un conflit avec les victimes ou qui a eu l’impression que sa mort pourrait lui apporter un avantage personnel ou vital« . Comme OPEN CASE l’a appris, le tribunal d’instruction numéro 1 de La Palma del Condado, à la demande de la famille des victimes, a demandé à l’UCO de clarifier et préciser quelles personnes « correspondent à ce profil » ont enquêté.

Le juge a également prolongé le délai pour enquêter à nouveau sur les meurtres jusqu’au 29 juillet. Il a l’intention de donner à Toxicologie suffisamment de temps pour examiner en profondeur la courtepointe qui recouvrait le corps de Maria, la couverture que son meurtrier, « repenti », a utilisé pour couvrir l’horreur qu’il avait causée après avoir causé 104 blessures à la jeune fille. Dans une lettre officielle envoyée au juge le 3 novembre, le chef du service de biologie a indiqué qu’ils avaient trouvé « un grand nombre d’échantillons » analyser.

L’ADN « parle » et accuse, même s’il ne suffit pas toujours d’éclaircir une affaire qui semble vouée à ne pas être résolue.