« Une cravate n’aurait manqué à personne »

23/12/2021 à 00:39 CET

L’entraîneur de l’Athletic Club, Marcelino García Toral, terminé après la défaite contre le Real Madrid « dérangé par le résultat » mais « très satisfait » du comportement de ses joueurs et a estimé qu' »un match nul n’aurait surpris personne ».

« C’est dommage qu’en six minutes nous ayons encaissé deux buts. C’était vraiment difficile pour nous, mais après 0-2, la réponse de l’équipe a été fabuleuse. Nous avons raté le but que je pense que nous méritions. Ne pas avoir marqué un seul point lors de ces deux matches contre Madrid en 21 journées me semble assez injuste », a-t-il déploré.

Marcelino a opté pour « regarder le côté positif » et c’est que l’Athletic « est en train de devenir une meilleure équipe ». « En tant qu’entraîneur, cela m’ennuie beaucoup de perdre. Je suis déçu car dans la somme des deux matchs, nous aurions pu avoir plus de succès et de chance. Ils ont été plus efficaces dans les deux matchs, mais je suis très satisfait de la réponse et le match de l’équipe contre un grand rival », a-t-il déclaré.