Une crèche fermée alors qu’un enfant décède après une “urgence médicale” .

La garderie Jelly Beans est fermée pendant que les enquêteurs enquêtent sur l’incident (Photo: Gareth Fuller / PA Wire)

Les inspecteurs ont temporairement fermé une crèche à la suite d’un incident impliquant un enfant décédé depuis.

La garderie Jelly Beans à Ashford, dans le Kent, a été fermée le 23 septembre après qu’Ofsted eut découvert de “graves problèmes de protection” concernant une “urgence médicale” non divulguée subie par le nourrisson.

La crèche a déclaré avoir reçu vendredi la nouvelle de la mort de l’enfant, exprimant ses “plus sincères condoléances” à la famille.

Il restera fermé jusqu’au début novembre pendant que les enquêteurs détermineront ce qui s’est passé.

Un communiqué de la crèche a déclaré: «À la suite d’une urgence médicale à la crèche impliquant un enfant le jeudi 23 septembre, Ofsted a signifié un avis de suspension de l’enregistrement pour une période de six semaines aux fins d’une enquête.

«La pépinière restera fermée pendant la durée de la suspension. Nous avons été informés aujourd’hui que l’enfant qui a fait l’objet de cet incident médical est décédé tragiquement.

«Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille qui est dans toutes les pensées.

«En raison des enquêtes en cours menées par les différentes agences impliquées, nous ne sommes pas en mesure pour le moment de faire d’autres commentaires.

Jelly Beans a déclaré avoir adressé ses “plus sincères condoléances” à la famille (Photo: PA)

“Nous coopérons pleinement avec toutes les autorités compétentes et continuerons de le faire.”

Un porte-parole d’Ofsted a déclaré: “Nous avons suspendu l’enregistrement de la pépinière en raison de graves problèmes de sauvegarde.

“Il restera fermé pendant que les enquêtes se poursuivent.”

La garderie a été rétrogradée de «bonne» à «inadéquate» il y a cinq ans après qu’un enfant a reçu une surdose de médicaments sur ordonnance.

Une nouvelle inspection en 2018 a restauré sa note « bonne ».

