Une crevaison a coûté un point à Alfa Romeo, selon Giovinazzi · .

Antonio Giovinazzi dit que ses espoirs de marquer des points dans le Grand Prix des Pays-Bas ont été anéantis par une crevaison à l’arrière droit juste avant la mi-distance.

Le pilote Alfa Romeo est parti d’une septième meilleure saison sur la grille et courait à la 10e place avant son premier arrêt. Mais à seulement six tours de son relais en pneus médium, Giovinazzi a été contraint de rentrer aux stands après avoir développé une crevaison.

« Nous avons eu une crevaison à l’arrière droit, mais nous ne savons pas pourquoi », a-t-il expliqué. “Je pense qu’après cela, la course était terminée parce que nous avions fait un arrêt de plus que les autres et ensuite c’était juste difficile.”

Giovinazzi pense qu’il aurait été en lice pour marquer au moins un point, sans le revers. “Nous étions dans les points à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “C’est tellement difficile à dire, mais jusqu’à ce moment-là, nous étions dans les points.”

Giovinazzi a été impliqué dans une bagarre frénétique dans le premier tour, établissant un contact mineur avec Fernando Alonso alors que la paire chargeait vers le virage à grande vitesse de Scheivlak.

“Nous étions dans le virage trois, puis dans la ligne droite et j’ai ensuite touché Fernando”, a-t-il expliqué. “C’était ça.”

Le premier grand prix sur le circuit remodelé de Zandvoort a vu peu de dépassements. Giovinazzi a déclaré que les dépassements étaient très difficiles sur le parcours serré et sinueux.

« C’est difficile, surtout à suivre. Les virages sept, huit, neuf à grande vitesse étaient tout simplement terribles. Aucune chance de dépasser.

