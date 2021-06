Une crise de colère est-elle à venir ?

Le marché digère la réunion du FOMC… avons-nous évité un Taper Tantrum ?… tous les regards se tournent vers Jackson Hole… le statut du rendement du Trésor à 10 ans

Le S&P 500 menace lentement une véritable cassure de la consolidation dans laquelle il est bloqué depuis 41 jours de bourse (près de deux mois). D’un point de vue technique, la cassure doit encore être considérée comme fragile.

C’est ainsi que nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, ont commencé leur dernière mise à jour de Strategic Trader.

Ci-dessous, nous voyons à quoi ils font référence. J’ai ajouté des lignes de canaux pour aider à mettre en évidence l’action des prix du S&P au cours des derniers mois. Il semble que le S&P veuille sortir de sa fourchette de négociation de deux mois, mais il ne peut pas tout à fait décoller… surtout à la suite de la réunion de la Fed mercredi.

Alors, que va-t-il se passer ici ?

C’est la question que John et Wade ont abordée dans leur mise à jour de mercredi.

Les lecteurs réguliers de Digest savent que ces derniers mois, nous nous sommes fréquemment tournés vers notre équipe de traders stratégiques dans nos numéros du vendredi. Leurs indicateurs techniques à court et moyen terme nous ont aidés à traverser une année difficile jusqu’à présent, avec des rendements en hausse, une inflation galopante et une nervosité générale entraînant un marché volatil.

Dans le Digest d’aujourd’hui, nous verrons comment John et Wade évaluent le potentiel d’une cassure du S&P, ainsi que les risques d’un autre Taper Tantrum.

Beaucoup de choses à couvrir, alors allons-y.

*** Le dernier indicateur que John et Wade recherchent des indices

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Il s’agit du premier service de négociation d’InvestorPlace combinant des options, une analyse technique et fondamentale approfondie et un historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Ces dernières semaines, John et Wade nous ont fourni une série d’indicateurs pour aider à faire la lumière sur ce qui s’en vient pour les marchés. Nous avons examiné le rendement du Trésor à 10 ans, le yen japonais, le Hang Seng chinois et, plus récemment, le Baltic Dry Index.

Mercredi, John et Wade en ont souligné un autre – l’indice Dow Jones des transports.

De leur mise à jour :

Nous nous sentirons beaucoup plus confiants (au sujet d’une cassure positive du S&P) une fois que l’indice Dow Jones des transports et les actions à petite capitalisation nous confirmeront en formant leurs propres plus hauts plus élevés. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, l’indicateur stochastique a confirmé une divergence haussière sur l’indice des transports mardi, ce qui est un bon signe que la dynamique va reprendre. Fig. 1 – Graphique quotidien de l’indice Dow Jones des transports – Source du graphique : TradingView Historiquement, si les actions des transports et les petites capitalisations atteignent de nouveaux sommets avec le S&P 500, la probabilité d’un rallye de 7 % ou plus atteint 80 %. Cependant, le manque de confirmation de ces deux autres secteurs réduit les chances à un tirage au sort.

John et Wade ont publié leur mise à jour mercredi. Depuis lors, l’indice n’a pas évolué comme nous le souhaitions.

Ci-dessous, vous pouvez le voir chuter fortement au cours des derniers jours (entouré).

Les actions à petite capitalisation se sont également cassées vers le sud. Vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous de l’ETF iShares Russell 2000.

Maintenant, cela ne signifie pas que le marché est sur le point de basculer. Au contraire, ce n’est tout simplement pas la cassure à la hausse que nous voulions. Cela suggère plus d’action de canalisation plutôt qu’une poussée haussière.

L’influence beaucoup plus percutante sur le marché dans les mois à venir est la Fed et la façon dont elle gère son programme d’achat d’obligations.

*** Avons-nous évité un Taper Tantrum ?

Passons directement à John et Wade :

La plus grande menace pour les cours boursiers à ce stade est probablement la façon dont le marché interprétera les commentaires de la Réserve fédérale (mercredi) sur la politique monétaire. Ce qui inquiète tout le monde, ce sont les indices que la Fed pourrait retirer son programme d’achat d’obligations (assouplissement quantitatif) cet été. Comme prévu, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait des commentaires très vagues et prudents sur le moment où le rythme des achats d’obligations commencerait à ralentir. Bien que la déclaration de la Fed inclue une projection de deux hausses de taux d’intérêt d’ici 2023, le programme d’achat d’obligations se poursuivra jusqu’à ce que « de nouveaux progrès substantiels » aient été réalisés en matière d’emploi. Il pourrait encore y avoir une réaction retardée à la déclaration, mais il semble qu’une crise de conicité ait été évitée pour le moment.

Pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, la crise du cône auquel John et Wade font référence est le « Taper Tantrum » de 2013.

S’exprimant devant le Congrès, le président de la Fed de l’époque, Ben Bernanke, a fait des commentaires sur le ralentissement des achats d’obligations qui aidaient à soutenir le marché à la suite de la crise financière.

Wall Street ne l’a pas bien pris, ce qui a entraîné la crise éponyme qui a fait chuter le marché de 7 %.

Revenons à John et Wade :

La déclaration (de mercredi) a déclaré que le programme d’achat d’obligations se poursuivrait pour le moment avec une fin indéfinie, donc à ce stade, nous n’anticipons aucun problème.

Malgré les commentaires de John et Wade, au moment où j’écris vendredi, les marchés ne sont pas satisfaits, avec le Dow Jones en tête des baisses à 1,5%. Peut-être pas une crise de colère à part entière, mais plutôt un gémissement de cône préventif.

***Planification de la fin du programme de rachat d’obligations

Même si la Fed était vague sur le moment où elle pourrait mettre fin à ses achats d’obligations, l’écriture est sur le mur.

Par exemple, lorsqu’on lui a posé des questions sur la réduction, Powell a déclaré :

Vous pouvez considérer cette réunion que nous avons eue comme la réunion « parler de parler », si vous le souhaitez. Je suggère maintenant que nous retirions ce mandat, qui a atteint son objectif.

Cela met tous les yeux sur Jackson Hole plus tard cet été.

De John et Wade :

De grands changements dans la politique monétaire sont généralement annoncés en août lors du Symposium financier à Jackson Hole, Wyoming, et si la croissance économique est toujours forte, la Fed devra commencer à dire quelque chose sur les achats d’obligations.

Donc, si Powell donne enfin un signe de tête à un taper en août, qu’est-ce que cela signifie pour les marchés, et comment devons-nous nous positionner ?

C’est ici que le Taper Tantrum de 2013 peut nous offrir une feuille de route.

De la mise à jour de Strategic Trader :

Bien que la crise de 2013 se soit terminée rapidement, elle a profondément affecté les actions évaluées en fonction de leurs dividendes. Par exemple, les services publics ont chuté de près de 13 % ; l’indice des payeurs de dividendes S&P 500 a chuté de 9 % ; et les fiducies de placement immobilier (FPI) ont chuté en moyenne de 20 %. Le problème pour les payeurs de dividendes est que si la Fed cesse d’acheter des obligations au rythme actuel, les taux d’intérêt sont susceptibles d’augmenter. Les actions versant des dividendes ressemblent beaucoup aux obligations en ce sens que la valeur des actions est en partie une fonction inverse de la direction des taux d’intérêt. En d’autres termes, les obligations et les payeurs de dividendes baissent lorsque les taux augmentent.

John et Wade soulignent que, même si une baisse serait baissière pour les actions qui sont évaluées en grande partie sur la base des revenus, elle serait haussière pour les actions financières.

Par exemple, après la crise de 2013, les actions de Bank of America ont doublé en 10 mois.

*** Enfin, qu’en est-il du rendement du Trésor à 10 ans ?

Voici où nous obtenons de bonnes nouvelles…

Comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, le rendement du Trésor à 10 ans est un baromètre majeur de l’opinion des traders sur le marché et le risque d’inflation.

John et Wade ont identifié le niveau de support clé de 1,47 % comme la ligne dans le sable à surveiller :

Si le rendement à 10 ans peut casser le support à 1,47 %, ce serait une bonne indication que les investisseurs s’abstiennent de procéder à des ajustements importants pour la hausse de l’inflation.

Mercredi, après la décision de la Fed, le taux à 10 ans a bondi d’environ 8 points de base, ce qui n’est pas ce que nous voulions.

Cependant, hier et aujourd’hui encore, nous avons vu le rendement s’effondrer, comme vous pouvez le voir encerclé ci-dessous dans le graphique sur une semaine…

Au moment où j’écris vendredi vers le déjeuner, il se situe juste en dessous du niveau de support clé à 1,457%. C’est une excellente nouvelle, et nous surveillerons pour voir si elle continue de baisser.

En bout de ligne, le cône arrive. Bien qu’elle ne soit pas explicitement référencée mercredi, la Fed ne “parle plus d’en parler”.

Je vais donner le dernier mot à John et Wade avec ce que leur plan va de l’avant :

Si les investisseurs commencent à prévoir une baisse, nous voudrons probablement rééquilibrer davantage notre concentration sur des données financières solides et un peu moins sur la technologie et les revenus. À ce stade, cependant, nous ne recommandons d’apporter aucun changement à notre composition actuelle jusqu’à ce que nous voyions comment le marché digère la déclaration de la Fed et que nous nous rapprochions un peu de la saison des résultats en juillet, lorsque nous aurons une meilleure idée de ce qu’est la Fed. susceptible de le faire en août.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg