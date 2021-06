Une croisière sur le thème « Friends » met les voiles l’été prochain ⋆ .

9 juin 2021 / Publié par : Mieka

À la recherche de tout le plaisir et la nostalgie de la Amis des retrouvailles bien plus chères et avec un peu plus de diarrhée ? Tu es chanceux! Selon People, une agence de voyage appelée Fana World Travel propose une première croisière sur le thème des amis en partant de Fort. Lauderdale, Floride avec des ports à Key West, Cannibal Island (AKA Grand Cayman) et Cozumel. Aucun des acteurs de Friends n’y participe et il “n’est PAS approuvé par NBC, Warner Brothers/Warner Media Studios ou toute entité qui leur est associée”, mais cela ne garantit pas nécessairement que Fana World Travel sera poursuivi et déposera le bilan, vous assurant de ne jamais revoir votre dépôt, mais c’est certainement possible.

Bien qu’aucun de vos amis préférés ne soit là, Cozumel n’est qu’un saut et un saut de Cancun, donc vous pourriez sentir une bouffée de Jennifer Anistonde l’huile pour bébé s’il se trouve qu’elle se trouve dans sa résidence et que le vent souffle en direction est. Selon les gens :

Si 10 saisons et des retrouvailles étoilées ne suffisaient pas à nourrir votre fandom, une croisière à thème Friends arrive ! Les amoureux de la sitcom ultra-populaire peuvent embarquer pour une croisière Friends, qui aura lieu du 15 au 21 mai 2022 sur le navire Celebrity Equinox. La croisière embarque depuis Fort Lauderdale, avec des escales dans les ports de Key West, Grand Cayman et Cozumel, au Mexique. Créé par l’agence de voyages Fana World Travel, Cruise with Friends offrira à 500 fans de Friends une escapade expérientielle, avec un concours de costumes à thème, un jeu-questionnaire et des activités plus amusantes. “Préparez-vous à manger comme Joey, plaisantez comme Chandler, cuisinez comme Monica, magasinez comme Rachel, faites du yoga comme Phoebe et creusez comme Ross”, taquine le site Web.

Pour seulement “1 648,66 $ pour une cabine intérieure” ou “3 048,66 $ pour une suite Sky avec balcon”, vous pouvez également être sûr que Fana World Tour n’offrira que les meilleures “vacances à thème uniques pour les femmes enthousiasmées par la réunion des AMIS de cette année”, ce qui signifie non BOYfriends autorisés. Voici toutes les preuves dont vous avez besoin que FWT est fier de la qualité. À en juger par l’engagement de leur équipe de médias sociaux envers l’excellence, contracter Norovirus sera le cadet de vos soucis. Écoute, quand tu manges comme Joey, tu vas ingérer un peu de caca.

Je me demande s’ils offriront des rendez-vous à bord de Botox avant la fête costumée pour plus de vraisemblance ? Je sais que FWT n’a que 88 abonnés pour le moment, mais attendez de voir à quel point ils deviennent célèbres quand quelqu’un disparaît mystérieusement après un jeu passionnant de Qui a tué Marcel le singe ? Et si Friends n’est pas votre truc, FWT peut vous aider à réserver votre voyage dans « cette région viticole de renommée mondiale ».

Oui, quelqu’un va certainement mourir pendant cette croisière.

Photo : Wenn.com/NBC