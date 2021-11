Une croissance plus élevée dépend des technologies numériques et vertes : Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog

Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog (image de fichier)

Afin d’atteindre une croissance plus élevée, l’Inde doit se concentrer sur la puissance des technologies numériques et vertes pour assurer un développement durable pendant plus de trois décennies, a déclaré Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog.

Lors d’une conférence à l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad (IIMA), Kant a déclaré qu’en vue de sortir les gens du seuil de pauvreté, l’Inde doit croître constamment à un taux de 9 à 10% et doit pénétrer dans les zones au lever du soleil, y compris le stockage des batteries de véhicules électriques. , intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique, énergies renouvelables, hydrogène vert, ammoniac vert, technologie 5G, etc., rapidement.

La façon dont l’Inde pourrait réduire le coût de la production d’énergie solaire à 1,99 Rs par kWh contre 19 Rs par kWh, la nation doit s’efforcer de réduire le coût de l’hydrogène vert à 1 $ par kg, contre 4 $ par kg actuellement, a-t-il déclaré. ajoutant : « L’Inde est en train de passer au vert. La nation étend sa capacité RE à 110 GW. La nation envisage de devenir un combustible non fossile d’ici 2047.

Il a affirmé que l’Inde est en train de devenir rapidement une nation numérique et que ses avantages atteignent directement le niveau local. L’Inde a déjà fait preuve d’une grande force en tant que nation numérique dans la mise en œuvre du programme de vaccination contre le Covid, a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les trois secondes, un nouvel internaute est ajouté dans le pays.

Mettant l’accent sur le capital humain pour la croissance du pays, il a déclaré qu’à la fin des années 1940, le revenu par habitant de la Corée du Sud, de la Chine et de l’Inde était presque équivalent, mais actuellement le revenu par habitant de Séoul est de 30 000 $, de 10 000 $ en Chine et de 2 000 $ en Inde. « La raison du revenu par habitant plus élevé de la Corée du Sud est le capital humain productif sur tous les paramètres. Nous devons nous concentrer sur les résultats d’apprentissage et les résultats en matière de santé pour un meilleur capital humain. À cette fin, tous les États seraient tenus de bien performer », a-t-il ajouté.

Qualifiant la prochaine nouvelle politique d’éducation de révolutionnaire, il a déclaré que l’accent avait été mis sur les initiatives de développement des compétences ainsi que sur l’apprentissage en ligne dans la politique visant à atteindre la vaste population du pays.

La technologie permettant de disposer de données en temps réel aiderait les décideurs à planifier et à mettre en œuvre efficacement divers programmes pour atteindre des objectifs durables. « Si nous pouvions accéder aux données en temps réel et les mettre dans le domaine public, cela contribuerait à améliorer les performances des personnes impliquées dans le processus de mise en œuvre. « Il fut un temps où j’étais collecteur au Kerala, il n’y avait pas de données en temps réel disponibles et je devais dépendre de données vieilles de 5 à 6 ans. Maintenant, les choses ont complètement changé, les agents peuvent travailler sur la base des dernières données en temps réel. Je crois fermement que la gouvernance en Inde peut s’améliorer sur la base des ressources de données », a-t-il déclaré.