Une croissance significative de la “ demande institutionnelle ” pousse Goldman Sachs à proposer le trading de dérivés Bitcoin

Goldman Sachs Group permet désormais à ses clients de négocier des dérivés Bitcoin.

Le géant bancaire approfondit le marché des crypto-actifs d’un billion de dollars en offrant aux investisseurs de Wall Street un moyen de placer de gros paris, introduits pour la première fois le mois dernier sans annonce.

“Ces gars-là sont tellement en retard qu’ils devraient simplement renommer Goldman Lags”, a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

Vendredi, Goldman a dévoilé sa nouvelle équipe de trading crypto dans une note de service et a rapporté que son bureau de trading crypto avait déjà exécuté avec succès deux types de dérivés liés au bitcoin – «Les NDF BTC et les transactions futures CME BTC sur une base principale, tous réglant en espèces, »A rapporté CNBC.

Cherchant à élargir sa présence sur le marché en «intégrant sélectivement» les institutions de trading crypto, la société a également lancé une nouvelle plate-forme logicielle pour fournir les derniers prix et actualités de la cryptographie à ses clients.

La banque d’investissement a ouvert le trading avec des forwards non livrables, un dérivé lié au prix du bitcoin qui paie en espèces. Avec Cumberland DRW comme partenaire commercial, la banque couvrira la volatilité en achetant et en vendant des contrats à terme sur bitcoin dans le cadre de transactions en bloc sur CME Group. Max Minton, responsable des actifs numériques pour la région Asie-Pacifique de Goldman, a déclaré:

«La demande institutionnelle continue de croître de manière significative dans cet espace et le fait de pouvoir travailler avec des partenaires comme Cumberland nous aidera à étendre nos capacités.»

La nouvelle offre «nous ouvre la voie pour faire évoluer nos capacités naissantes de crypto-monnaie réglées en espèces», a-t-il ajouté.

Les géants bancaires comme JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs et d’autres gardent leurs distances avec l’industrie du Bitcoin et de la cryptographie depuis des années, mais maintenant, alors qu’il se développe pour devenir un marché de 2,4 billions de dollars, tout le monde en veut une part.

«Goldman Sachs sert d’indicateur de la manière dont les investisseurs institutionnels sophistiqués abordent les évolutions du marché», a déclaré Justin Chow, responsable mondial du développement commercial de Cumberland DRW.

«Nous avons constaté une adoption rapide et un intérêt pour la cryptographie de la part de sociétés financières plus traditionnelles cette année, et l’entrée de Goldman dans l’espace est un autre signe de sa maturation.»