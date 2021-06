une crypto-monnaie décentralisée atteignant plus de 6 milliards de dollars sur le marché

Comparer

Shiba Inu, également appelé Shiba Token, est une monnaie crypto décentralisée réalisée en août 2020 par un individu inconnu connu sous le nom de “Ryoshi”. Selon Dogecoin, le jeton appelé «Executioner DOGE» a été conçu et a une capitalisation boursière de plus de 6 milliards de dollars. à partir de mai 2021.

Le coût du jeton est faible, inférieur à 0,00002 centimes, ce qui permet aux clients de « retenir des milliards voire des milliards de milliards », avec près de 400 000 milliards disponibles à l’heure actuelle. Le jeton Shiba Inu est méticuleusement tiré du Shiba Inu, le même type de chien dont dépendait l’image Dogecoin, ce dernier étant activé dans l’image Doge.

SHIB est un test dans la construction d’un local décentralisé sans restrictions réalisé sous le système biologique de SHIBA INU. Les clients peuvent en avoir des milliards, voire des milliards. SHIB est le principal jeton de monnaie numérique enregistré et alimenté sur ShibaSwap, le trading décentralisé de SHIBA INU. La page de valeur du jeton Shiba est essentielle à l’indice des prix Crypto.com qui met en évidence l’historique de la valeur, l’indicateur de valeur, la capitalisation boursière et les graphiques en direct pour les principales formes d’argent crypto.

Cette monnaie numérique a immédiatement acquis une considération générale, en partie en raison de la notoriété croissante de Dogecoin. Le jeton Shiba est également soutenu par une importante zone locale de détenteurs de pièces qui soutiennent et font la promotion de la pièce via des médias Web tels que Reddit et Twitter. Étant donné que Vitalik a pratiquement consommé 50 % de l’approvisionnement de Shiba Inu, le coût augmentera en raison du fort contraste entre la demande et le stock nouvellement contracté. Lorsque les nouvelles sur la consommation de 40 % de jetons ont éclaté, le coût du SHIB a augmenté rapidement.

Shiba Inu: DOGE-Killer Le « DOGE bourreau », comme on l’appelle, a été conçu selon Dogecoin et a une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars en mai 2021. Avec près de 400 milliards disponibles à l’utilisation, le coût symbolique est faible – moins de deux centièmes de cent, ce qui permet aux acheteurs d’en “avoir des milliards voire des trillions”. ShibaSwap, le commerce décentralisé de SHIBA INU, a enregistré et promu SHIB en tant que principal jeton de monnaie numérique. Le coût des pièces Shiba Inu a augmenté d’environ 40% après que Vitalik Buterin, un riche russo-canadien de 27 ans, ait livré 50 milliards de pièces Shiba Inu au Covid Cryptocurrency Relief Fund de l’Inde, qui contrôle le visionnaire de la crypto-monnaie indienne Sandeep Nailwal.