Les conservateurs doivent comprendre le véritable état de la société américaine que la pandémie COVID-19 a révélé et ce qu’ils peuvent faire pour y remédier, déclare Steve Deace, co-auteur de «Faucian Bargain: The Most Powerful and Dangerous Bureaucrat in American History».

“Vous devez être honnête sur l’état de beaucoup de nos compatriotes, que COVID n’est pas un changement de paradigme, c’est une moisson, qu’une culture doit être conditionnée pour être aussi conforme, instantanément”, a expliqué Deace dans les rapports John Solomon Podcast. “Et que cela ne s’est pas produit du jour au lendemain.”

«Et beaucoup de choses sur lesquelles nous avons juste mis en garde ésotériquement ou philosophiquement, des choses comme vous continuez à menacer de donner ces écoles à ces gauchistes, et tôt ou tard, vous savez, vous élèverez une génération qui désire être des pupilles subalternes de l’État », a poursuivi Deace, animatrice de« The Steve Deace Show »sur BlazeTV.

«Eh bien, ce genre de choses dont nous avions l’habitude de mettre en garde dans les livres blancs et à Washington, ou dans les colonnes du Washington Times. Ils sont ici maintenant. Ils sont la réalité – pardonnez le jeu de mots – ils sont notre nouvelle norme maintenant. D’accord? Et nous devons donc faire face à la réalité que beaucoup de nos compatriotes ont été conditionnés ici pour plier immédiatement le genou devant l’État.

Une autre leçon que les conservateurs doivent comprendre est que les guerres culturelles sont devenues personnelles.

«COVID n’est pas une valeur aberrante, c’est un présage», a déclaré Deace. «Vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes de guerre culturelle très controversés en Amérique, j’ai certainement des opinions très tranchées sur ces questions. Mais aussi fortes que soient nos opinions… chaque partie avait un programme d’information par câble, chaque partie a une université ou des publications préférées. Mais, en fin de compte, nous pourrions en grande partie vivre ensemble parce que ce n’était pas personnel.

Bien qu’il soit très pro-vie, à moins que le problème ne «devienne personnel», lui et un voisin pro-choix «ne font pas exploser notre quartier dans une dispute à ce sujet», a-t-il expliqué. «C’est sur le point de changer. Parce que ce que nous avons montré l’esprit nihiliste de l’époque qui veut vraiment défaire la civilisation occidentale, c’est que si vous voulez vraiment démêler cette chose et la rendre personnelle, le problème que nous vous laisserons personnaliser est notre santé.

«Anthony Fauci sur CNN a parlé de la violence armée, un problème de santé publique. Il y a deux semaines, la responsable du CDC… elle parlait d’un réveil insuffisant qui est désormais un problème de santé publique. Ils vont faire de tout un problème de santé publique, car regardez ce que cela fait. »

La dernière leçon que les conservateurs doivent apprendre, a déclaré Deace, est de s’impliquer dans la politique et d’être militants dans le fédéralisme.

«Nous avons besoin d’un niveau intense de fédéralisme militant de la part de nos élus, comme nous le voyons juste Ron DeSantis, où il ne se contente pas de faire respecter la loi et la tradition de la Floride, pratiquant la tradition d’interposition des Pères Fondateurs. Il place littéralement son bureau entre les habitants de Floride et de Washington pour les défendre. »

«Nous avons besoin de plus de militants de ce niveau – et vous en aurez besoin au niveau local. Et si vous êtes dans un état bleu, vous pourriez être dans un district rouge ou un comté rouge, votre conseil de surveillance, votre maire, vous savez, votre conseil municipal… ils s’interposent entre vous »et le gouverneur de l’État, a déclaré Deace .

Il a ajouté: «Mais alors, individuellement – nos gens détestent ça, ils veulent vivre leur vie, et je comprends – moi aussi. Mais sur le plan personnel maintenant, nous devons pratiquer un certain niveau d’activisme intense maintenant pour sauver notre pays pour l’avenir des enfants. Cela signifie que vous devez être celui qui vous présentera à la commission scolaire – vous devez le faire. Vous devez vous présenter à la législature, maintenant, vous devez maintenant vous présenter au Conseil des autorités de surveillance. Vous ne pouvez pas simplement sous-traiter cela et le confier au système, ou au Parti républicain, vous devez vous assurer que quelqu’un – que les gens occupent ces postes qui partagent vos convictions, une façon de vous assurer que cela se produit est de le faire. soyez vous. »