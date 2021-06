Une curieuse fuite montre à quoi aurait vraiment dû ressembler Windows 7 | La technologie

Ce regard rétrospectif sur le menu Démarrer et le bureau de Windows 7 nous montre à quel point les systèmes d’exploitation ont changé ces dernières années.

Bien que la prise en charge de Windows 7 ait pris fin le 14 janvier 2020, il s’agit toujours d’un système d’exploitation largement utilisé, en particulier dans les pays sous-développés où il est encore assez populaire.

Et c’est que Windows 7 a été une révolution à ses débuts, et il a rassemblé certaines caractéristiques de Windows Vista, notamment en parlant du bureau traditionnel, et qu’il a été pratiquement perdu par quelque chose de beaucoup plus moderne avec Windows 10.

Mais l’utilisateur de Twitter BetaCollector, nous a donné un aperçu de ces premiers jours de Windows 7, avec une version préliminaire du système d’exploitation qui nous a montré une série d’effets visuels révolutionnaires pour l’époque.

Voici un extrait d’un prototype fascinant de Windows 7 qui réinvente vraiment l’environnement de bureau. J’adorerais voir quelque chose comme ça aujourd’hui profiter du lancer de rayons pour vraiment accomplir des effets, des interactions, etc. pic.twitter.com/0VCs3pWqul – BetaCollector (@beta_collector) 14 juin 2021

Comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo du tweet, ce bureau provisoire de Windows 7 était basé sur le bureau Windows Vista lui-même, non seulement avec la transparence et le flou, mais aussi avec tous ces gadgets de bureau et le menu Démarrer que de nombreux utilisateurs continuent d’aimer, loin des complications du dernier système d’exploitation Microsoft.

Tel que discuté, environ 20 % des ordinateurs encore en fonctionnement dans le monde exécutent probablement encore une version de Windows 7, et ils semblent même défier divers risques de sécurité en continuant à utiliser un système d’exploitation qu’ils considèrent comme idéal.

Il est surprenant que, quelques jours après la présentation de Windows 11, le public jette encore un regard en arrière sur Windows 7, un système d’exploitation apparu en 2009 et que vous avez probablement encore installé sur un ancien ordinateur que vous avez bien stocké dans il.salle de stockage.