Une cyberattaque contre le ministère du Travail paralyse certains services, mais la SEPE n’est pas touchée | La technologie

Aujourd’hui, mercredi 9 juin, le ministère du Travail a subi une cyberattaque qui a paralysé certains de ses services, bien que cette fois le Service public de l’emploi de l’État (SEPE) n’ait pas été touché. Nous vous disons ce que nous savons pour le moment.

Ce matin, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a annoncé via son compte Twitter avoir subi une attaque informatique. Dans la publication, le département dirigé par Yolanda Díaz n’a pas fourni beaucoup d’informations : il a seulement expliqué qu’il avait été victime d’une cyberattaque et que les responsables techniques du Ministère et du Centre National de Cryptologie travaillent ensemble pour déterminer son origine et sa portée.

Le ministère n’a pas confirmé quels services sont concernés pour des raisons de sécurité, mais nous pouvons vérifier que Le site officiel de SEPE fonctionne normalement. Des sources consultées par elDiario.es et Vozpópuli assurent que le service de l’emploi ne fait pas partie des services touchés par la cyberattaque, donc si vous le devez, il devrait fonctionner normalement.

Au moment d’écrire cette nouvelle, de nombreuses unités du ministère du Travail sont bloquées et les procédures sont paralysées dans des services comme [email protected] (Déclaration électronique des travailleurs blessés) ou SIGETT (Système global de gestion des entreprises de travail temporaire), parmi beaucoup d’autres.

⚠️ Le ministère du Travail et de l’Économie sociale a été touché par une attaque informatique. Les responsables techniques du ministère et du Centre national de cryptologie travaillent ensemble pour déterminer l’origine et rétablir la normalité dans les plus brefs délais. – Ministère du Travail et de l’Economie sociale (@empleogob) 9 juin 2021

Tout indique que les criminels ont utilisé un ransomware pour perpétrer la cyberattaque contre le ministère du Travail, le même type de virus choisi pour paralyser les services SEPE en mars dernier. Cependant, apparemment, cette fois, la portée de l’attaque est beaucoup plus petite et, selon les sources d’elDiario.es, seuls quelques ordinateurs sont touchés.

Selon Vozpópuli, des techniciens du ministère du Travail et du CCN ont isolé le SEPE et d’autres unités dépendantes pour les empêcher d’être affectés par la cyberattaque. Le journal indique que dans le Fonds de garantie des salaires (FOGASA), tous les ordinateurs ont été éteints, tandis que dans le SEPE, ils ont déconnecté l’accès au réseau pour empêcher l’infection de leurs systèmes par des ransomwares.

Pour le moment Nous attendons que le ministère du Travail offre plus de détails officiels sur la cyberattaque dont il a été victime et de confirmer s’il s’agit bien d’une infection par ransomware comme celle que SEPE a bloquée il y a quelques mois.