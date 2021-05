Une cyberattaque ferme un pipeline colonial et menace d’augmenter les prix du gaz ⋆ .

Une attaque de cyber-ransomware a paralysé le plus grand pipeline du pays sur la côte Est, qui menace désormais d’augmenter les prix du gaz tout en exposant les vulnérabilités des infrastructures critiques des États-Unis.

Colonial Pipeline Co, qui exploite un pipeline de 5500 miles de Linden, NJ, à la côte du golfe de Houston, au Texas, a révélé dans un communiqué de presse lundi que ses quatre lignes principales restent hors ligne après que les systèmes informatiques de l’entreprise ont été compromis.

«Nous sommes en train de rétablir le service sur d’autres latéraux et ne remettrons notre système complet en ligne que lorsque nous pensons qu’il est sécuritaire de le faire», a déclaré la société, alors que les petites lignes latérales commenceront à redémarrer leurs opérations.

Cependant, un arrêt prolongé de ses quatre lignes principales, qui fournissent de l’essence et du carburéacteur le long de la côte Est et du sud, menace de faire grimper les prix, les fournisseurs étant obligés de suivre des itinéraires alternatifs coûteux. Selon ., le pipeline transporte plus de 2,5 millions de barils de carburant par jour, soit 45% de tout le carburant consommé sur la côte Est.

Aucun effet immédiat significatif n’a été ressenti car les voyages restent supprimés au milieu de la pandémie de coronavirus, bien que plus le pipeline reste hors service, l’impact augmentera. La société a déclaré que son objectif était de commencer à «restaurer substantiellement le service opérationnel d’ici la fin de la semaine».

C’est sauvage Colonial Pipeline, qui exploite le plus grand réseau américain de gazoducs et de gazoducs, a déclaré avoir fermé l’ensemble de son réseau après une cyber-attaque. L’artère transporte environ 45% du carburant vers la côte Estttps: //t.co/VJwiiGEIRm pic.twitter.com/b9Z52d6SSp – Stephen Stapczynski (@SStapczynski) 8 mai 2021

Le département américain des transports a publié une déclaration d’urgence en réponse dimanche, avec une dérogation à la réglementation jusqu’au 8 juin pour encourager les transporteurs à intensifier les formes alternatives de transport de carburant. L’agence a temporairement renoncé aux heures supplémentaires et aux restrictions de sommeil pour les conducteurs qui transportent du carburant entre les distributeurs et les stations-service dans 17 États de la côte sud et est et du district de Columbia. Les États-Unis sont déjà aux prises avec une pénurie de chauffeurs car 20 à 25% des camions-citernes restent stationnés sans chauffeurs qualifiés, selon la National Tanker Truck Carriers Association.

En l’absence du pipeline, les distributeurs seront obligés de transporter par chemin de fer, et la région de la côte Est pourrait passer à l’importation européenne, augmentant les prix des expéditions étrangères par rapport à l’énergie produite au pays.

La plus grande raffinerie américaine du pays a déjà fermé deux unités de distillation de brut au Texas.

«Cela vous montre à quelle vitesse cela peut avoir des ramifications et des effets d’entraînement sur les marchés», a déclaré Dustin Carmack, chercheur en politique technologique à la Heritage Foundation à The Federalist sur les effets de la perturbation du pipeline.

Carmack a déclaré que l’incident soulignait à quel point les pipelines sont «fondamentaux» pour l’infrastructure énergétique américaine avec leur capacité à transporter de grandes quantités de carburant sur de longues distances pour beaucoup moins cher que les voies conventionnelles à travers des camions et des trains qui sont également plus sujets aux accidents et aux déversements.

Un gang de cybercriminalité russe appelé DarkSide a revendiqué l’attaque avec une déclaration sur son site Web, a rapporté NBC News. Le FBI a déclaré avoir «confirmé» que le groupe était derrière la rançon pour le limogeage du réseau de pipelines coloniaux dans un communiqué de lundi.

«Nous continuons à travailler avec l’entreprise et nos partenaires gouvernementaux sur l’enquête», a déclaré l’agence d’application de la loi.

La fermeture du pipeline vital en service depuis le début des années 1960 accroît l’anxiété face aux vulnérabilités d’une infrastructure vieillissante connectée à Internet alors que les cyberattaques sophistiquées prennent de l’ampleur à l’ère numérique. Il y a eu plus de 11 cyberattaques «importantes» visant les principaux réseaux mondiaux en avril seulement, selon le traqueur des cyber-incidents du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

En décembre, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a accusé le Kremlin d’avoir orchestré une cyberattaque de plusieurs mois sur des agences commerciales, à but non lucratif, locales, étatiques et fédérales. La cyber-intrusion a été découverte par la société de cybersécurité privée FireEye, la même société engagée par Colonial Pipeline pour aider à l’attaque du ransomware.