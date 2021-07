Une cycliste néerlandaise a célébré comme si elle avait remporté l’or olympique. Puis elle s’est rendu compte qu’elle était arrivée deuxième

Annemiek van Vleuten a franchi la ligne d’arrivée du Fuji International Speedway, levant les bras en l’air pour célébrer. La cycliste néerlandaise, qui avait eu le cœur brisé lors des derniers Jeux olympiques lors de sa chute en route vers l’or, avait attaqué quelques kilomètres plus tôt pour laisser le reste du peloton derrière.

L’or, enfin. Il n’y avait qu’un seul problème, cependant : elle n’avait pas réellement franchi la ligne la première. L’Autrichienne Anna Kiesenhofer attendait depuis plus d’une minute avant que van Vleuten n’arrive pour réclamer l’argent.

Après avoir cru remporter l’or en franchissant la ligne d’arrivée après une attaque réussie dans la dernière montée de la course, Van Vleuten a finalement réalisé son erreur. Les caméras l’ont vue en train de parler de l’erreur à un membre du personnel néerlandais.

“Oh Ruud, j’avais tort”, a-t-elle dit. « On n’a rien !

Alors, que s’était-il passé ?

Van Vleuten est entré dans la journée comme l’un des favoris d’avant-course, mais dès le départ, un groupe de coureurs s’est éloigné. Ce groupe comprenait Kiesenhofer, qui a ensuite attaqué une deuxième fois pour parcourir en solo les 41 derniers kilomètres de la course de 137 kilomètres. Derrière elle, van Vleuten n’a pas réussi à combler l’écart même lorsqu’elle a elle-même tenté d’attaquer (une attaque survenue après un crash précédent a rappelé des souvenirs des jeux de 2016).

Elle a finalement été ramenée par le reste du peloton, qui a ensuite réussi à rattraper et dépasser les anciens compagnons de Kiesenhofer dans l’échappée. Cependant, il semble que tout le monde dans le groupe avait perdu le compte de qui ils avaient et n’avaient pas réussi. Ils ont tout simplement oublié l’Autrichienne qui roulait encore toute seule avec plus de deux minutes d’avance.

Kiesenhofer, quant à lui, a réussi l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la course sur route.

Seul représentant de l’Autriche à l’événement, le joueur de 30 ans ne fait même pas partie d’une équipe professionnelle (contrairement à van Vleuten). Au lieu de cela, elle travaille comme mathématicienne. Elle avait obtenu sa maîtrise à Cambridge et son doctorat à l’Université polytechnique de Catalogne, et travaille maintenant comme chercheuse postdoctorale à Lausanne, en Suisse.

Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas une cavalière talentueuse. Elle est quatre fois championne nationale et elle a remporté quelques courses mineures avant de commencer à se concentrer sur sa carrière universitaire. Sa performance de dimanche était superbe.

Pour gagner l’or, cependant, il lui fallait plus que cela. Kiesenhofer avait besoin d’une tempête parfaite et elle l’a eue.

Après avoir initié une échappée précoce, Kiesenhofer a ensuite bénéficié d’un peloton à la fois inactif et confus. Cette confusion peut en partie être imputée au règlement : alors que les courses « normales » permettent la communication radio entre les coureurs et leur staff, les Jeux Olympiques interdisent l’utilisation de toute technologie de ce type.

“Personne ne savait si tout le monde était de retour”, a déclaré van Vleuten au lendemain de l’événement. “Cela montre qu’une course aussi importante sans communication, toutes les courses du World Tour sont avec communication. On se demande tous ici qui a gagné. Je me sentais vraiment stupide et puis j’ai vu les autres être incertains. C’est nul. Je pensais avoir gagné.

“J’ai essayé de compter qui ils avaient attrapé et je pensais qu’ils avaient tout le monde”, a déclaré la coéquipière de van Vleuten, Anna van der Breggen. « La tactique n’était pas mauvaise, nous n’avions tout simplement pas les bonnes informations. Avec nos informations, nous avons tout fait correctement.

Pourtant, la puissante équipe néerlandaise aurait dû se rendre compte qu’un coureur manquait toujours à l’appel après avoir rattrapé les anciens compagnons de Kiesenhofer, Anna Plichta de Pologne et Omer Shapiro d’Israël. Ce n’est pas le cas et l’erreur a permis à l’Autrichienne de s’imposer 75 secondes devant van Vleuten et l’Italienne Elisa Longo Borghini.

Alors, quelle est la morale de l’histoire ? N’essayez pas de gagner un concours de comptage contre un mathématicien.