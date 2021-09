Une « débâcle » inconfortable, l’état de la boxe, et Trump était-il réellement divertissant ? Récapitulatif Holyfield contre Belfort et Silva contre Ortiz.

En direct de Spotify Greenroom, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll réagissent à une autre catastrophe de Triller qui a entraîné l’élimination d’Evander Holyfield, 58 ans, au premier tour par Vitor Belfort. Les gars discutent de leurs sentiments en regardant le combat, de l’appel de Belfort après le combat de Jake Paul, et si l’UFC ressent une pression de tout cela (30:08). De plus, 3PAC parle également de l’histoire de bien-être d’Anderson Silva (7:18) et de la performance de diffusion de Donald Trump (22:40).

Hôtes : Ariel Helwani, Petesy Carroll, Chuck Mindenhall

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify