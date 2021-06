Une décennie de 5 Go gratuits : Apple augmentera-t-il un jour le stockage iCloud de base ?

En juin 2011, Steve Jobs ferait l’une de ses dernières apparitions publiques pour dévoiler iCloud à la WWDC de cette année-là, la nouvelle stratégie d’Apple pour la sauvegarde et la synchronisation de l’ensemble de son écosystème d’appareils. Apple voulait se débarrasser de l’embarras de MobileMe et se préparer pour l’avenir, où les clients hébergeraient toutes leurs données dans le cloud.

iCloud a parcouru un long chemin depuis son lancement iOS 5, mais une chose est restée hilarante la même : le niveau gratuit d’iCloud est resté à 5 Go…

Avant iCloud, l’offre cloud d’Apple était MobileMe, qui n’était disponible qu’en tant que service payant, à 99 $ par an pour 20 Go de stockage (jusqu’à 40 Go de stockage supplémentaire pouvaient être achetés en plus).

Contrairement à MobileMe, l’annonce d’Apple selon laquelle il commencerait à offrir 5 Go gratuitement était un gros problème à l’époque, du moins pour les utilisateurs d’Apple. D’autres services financés par la publicité comme Google comprenaient des compartiments de stockage beaucoup plus grands sans frais, certains offrant même des offres de stockage «illimitées» (qui se révéleraient plus tard non durables).

De nos jours, bien sûr, 5 Go gratuits suffisent à peine pour contenir les photos et les vidéos d’un utilisateur prises lors d’un seul voyage. Au cours des dix dernières années, les gens ont spéculé sur la façon dont le stockage de base iCloud pourrait changer au fil du temps, par exemple en ajoutant des gigaoctets supplémentaires avec de nouveaux achats d’appareils Apple, ou simplement en augmentant le stockage de base en fonction de l’augmentation du stockage de base de l’iPhone SKU. Ce qui s’est réellement passé, c’est qu’Apple ne ferait rien du tout.

Eh bien, Apple a reconnu la demande de plus en plus de stockage en ajustant le coût et en augmentant la capacité des niveaux iCloud payants à plusieurs reprises, mais la base de référence gratuite de 5 Go est restée la même tout au long. Le temps d’un cours d’histoire.

Lors du lancement d’iCloud, les clients pouvaient acheter des niveaux iCloud payants à partir de 10 Go et jusqu’à 50 Go, pour un coût allant jusqu’à 100 $ par an. En 2014, Apple est passé à la tarification mensuelle iCloud, offrant 20 Go pour 0,99 $ par mois et jusqu’à 1 To pour 19,99 $ par mois.

En 2015, ces niveaux ont à nouveau changé : vous pouviez obtenir 50 Go pour 0,99 $ par mois, 200 Go pour 2,99 $ par mois et le prix du forfait 1 To a été réduit de moitié à 9,99 $ par mois. Fait intéressant, c’était la première fois qu’Apple faisait correspondre les prix de manière compétitive à ce que Google Drive et Dropbox facturaient pour leurs services de stockage payants.

En 2017, Apple a ajouté un forfait de 2 To pour 19,99 $ par mois, au-dessus des options existantes de 50 Go / 200 Go / 1 To. Moins d’un an plus tard, Apple supprimerait complètement le plan de 1 To et réduirait le stockage de 2 To à 9,99 $ par mois. Cela permettrait également aux utilisateurs de partager les forfaits 200 Go et 2 To avec jusqu’à six membres de la famille via le partage familial.

2017 a été la dernière fois qu’Apple a modifié le prix d’iCloud lui-même. Cependant, l’année dernière, Apple a offert une nouvelle tournure à l’iCloud payant en lançant le forfait Apple One qui associe le stockage iCloud à une variété de services de contenu d’Apple. Vous pouvez également obtenir 4 To iCloud pour la première fois, en vous abonnant à la fois à Apple One Premier et au forfait 2 To iCloud en plus.

Comme vous pouvez le voir, Apple change assez fréquemment les niveaux payants. Mais il est resté stable à seulement 5 Go pour le niveau gratuit tout le temps. Avec l’orientation moderne d’Apple sur les services pour la croissance des revenus, il semble qu’Apple ne sera jamais incité à l’augmenter.

Je pense que le niveau gratuit de 5 Go finira par changer. Les offres de services concurrentes d’autres entreprises sont plus généreuses en ce qui concerne leurs options gratuites. Par exemple, Google donne gratuitement à chacun de ses comptes 15 Go pour stocker des photos, des e-mails et des fichiers.

Il y a un argument à faire valoir que les revenus des services d’Apple gagneraient en fait à donner un peu plus d’avance pour attirer les gens et inciter les clients à acheter des forfaits payants. 5 Go ne suffisent même pas pour essayer les photos iCloud dans une capacité significative. Si, au lieu de cela, le niveau gratuit correspondait à celui de Google à 15 Go, cela permettrait aux utilisateurs d’Apple d’obtenir une quantité raisonnable de photos sauvegardées sur iCloud, de profiter de certains des avantages de la synchronisation dans le cloud, puis d’être plus probablement persuadés de s’engager dans un plan payant. .

Pour y parvenir, vous devrez ajuster les niveaux payés en conséquence. Peut-être qu’une gamme de 15 Go gratuits, 100 Go pour 0,99 $/mois, 300 Go pour 2,99 $/mois et 2 To pour 9,99 $/mois pourrait être convaincante. Une approche encore plus effrontée pourrait consister à augmenter uniquement le stockage offert dans le cadre d’Apple One, rendant les abonnements de valeur plus élevée plus attrayants pour les consommateurs migrant du plan gratuit.

Apple a montré qu’il ne serait pas charitable avec son niveau gratuit, mais peut-être qu’une augmentation bien nécessaire aiderait les clients et les résultats d’Apple, à long terme. Dans le même temps, parier contre dix ans d’antécédents est probablement un jeu de perdant.

