Une décision controversée de pénalité voit Morecambe battre Newport en prolongation pour atteindre la Ligue 1 pour la première fois

Morecambe a réservé sa place en Ligue 1 la saison prochaine grâce à un penalty controversé en prolongation.

Les Shrimps ont obtenu le coup de pied dans la deuxième période de prolongation contre Newport, qui a été dûment envoyé par Carlos Mendes Gomes.

Gomes a calmement marqué sur place pour donner à Morecambe la victoire sur Newport.

Les rediffusions ont montré que le contact initial était hors des sentiers battus et que Morecambe a peut-être eu la chance de se voir offrir cette opportunité tardivement, ce qu’ils ont dûment saisi.

Newport était l’équipe la plus dominante dans la finale des barrages de la Ligue 2 à Wembley, profitant de la majeure partie de la possession et ayant beaucoup de tirs au but.

Après 90 minutes à Wembley, ni Morecambe ni Newport n’ont pu sortir de l’impasse alors que le match entrait dans 30 minutes de prolongation.

Newport a profité de la majeure partie de la possession mais s’est retrouvé du côté des perdants

L’équipe galloise avait amassé 18 tirs, mais ne pouvait toujours pas trouver cet objectif important.

L’impasse a finalement été brisée par un penalty de Carlos Mendes Gomes alors que l’Espagnol envoyait le gardien Tom King dans le mauvais sens pour marquer à la 107e minute.

L’arbitre Bobby Madley avait indiqué l’endroit après que le remplaçant John O’Sullivan ait été renversé par Ryan Haynes malgré le contact semblant être à l’extérieur de la zone. Cependant, en l’absence de VAR, la décision a été maintenue.

Bobby Madley a souligné l’endroit en prolongation

Commentant talkSPORT 2, Chris Iwelumo a déclaré: «C’est énorme. C’est une balle en overhit derrière, mais le contact était quand même en dehors de la surface de réparation. Il s’est jeté dans la boîte.

«Ce n’est jamais une pénalité. Le contact était en dehors de la boîte et il s’est jeté là-dedans. Décision massive. »

Gomes a fini par voir son équipe gagner 1-0 et a atteint la Ligue 1 pour la première fois de son histoire.