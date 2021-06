Une décision de justice démente sur l’interdiction des armes d’assaut en Californie nous rend moins en sécurité .

Trois fusils d’assaut de style AR-15. (Presse associée)

Quelqu’un comparerait-il vraiment un fusil d’assaut AR-15, qui a été utilisé dans tant de massacres récents, à un couteau suisse ?

Une telle comparaison est ridicule, mais c’est exactement ce qu’un juge fédéral de San Diego a fait vendredi en annulant l’interdiction de 32 ans de la Californie sur les armes d’assaut. Le juge Roger Benitez a commencé sa décision en déclarant: «Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale.»

Il s’agit de la décision la plus extrême sur les droits des armes à feu jamais rendue par un tribunal fédéral. Tous les autres tribunaux du pays ont confirmé l’interdiction des armes d’assaut. Cette décision est erronée du point de vue du droit constitutionnel et du bon sens. Malheureusement, la majorité des juges actuels de la Cour suprême sont très probablement enclins à étendre les droits des armes à feu. Mais j’espère qu’ils n’iront pas jusqu’à déclarer que la Constitution protège le droit d’avoir une arme d’assaut.

Le 2e amendement dit : « Une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes, ne doit pas être enfreint. » De 1791, date de sa ratification, à 2008, aucune loi – locale, étatique ou fédérale – n’a été annulée pour violation du 2e amendement.

Lorsqu’elle a traité des affaires du 2e amendement, la Cour suprême a déclaré à plusieurs reprises que la disposition signifiait ce qu’elle disait : c’était uniquement un droit d’avoir des armes à feu dans le but de servir dans la milice.

En juin 2008, le tribunal, dans une décision 5-4 dans District de Columbia contre Heller, a adopté une approche très différente et a déclaré que le 2e amendement protégeait le droit des personnes d’avoir des armes à feu chez elles pour des raisons de sécurité.

Le juge Antonin Scalia a rédigé l’avis pour le tribunal et a déclaré inconstitutionnelle une ordonnance de 1976 à Washington interdisant la propriété privée ou la possession d’armes de poing. Mais le tribunal a clairement indiqué que ce droit n’est pas absolu et que le gouvernement peut réglementer qui possède des armes à feu, où ils les ont et quel type d’armes est autorisé.

L’histoire continue

En fait, l’opinion du juge Scalia a déclaré que le droit de posséder des armes était limité aux armes qui « étaient d’usage courant au moment où » le 2e amendement a été ratifié. Il a déclaré que cette “limitation est assez soutenue par la tradition historique d’interdire le port d'”armes dangereuses et inhabituelles”.

Personne ne peut prétendre que les armes de style AR-15 existaient, et encore moins étaient d’usage courant, en 1791. On ne peut pas non plus nier qu’elles sont des armes très dangereuses. Ce type d’arme semi-automatique a été utilisé dans bon nombre des pires fusillades de masse aux États-Unis, notamment la fusillade de l’école primaire Sandy Hook en 2012, l’attaque de San Bernardino en 2015, la fusillade de Las Vegas en 2017, la fusillade de l’église de Sutherland Springs en 2017, la fusillade de 2018 à Stoneman Douglas High School et la fusillade dans une épicerie du Colorado en mars qui a tué 10 personnes.

Le juge Benitez a fait valoir que le 2e amendement protège un droit constitutionnel “musculaire” et que l’interdiction californienne concerne “les armes à feu moyennes utilisées de manière moyenne à des fins moyennes”. Il a ajouté : « En Californie, les meurtres au couteau sont sept fois plus fréquents que les meurtres au fusil. »

Cette tentative de minimiser le danger des armes d’assaut ne reconnaît pas qu’elles sont interdites par la Californie et d’autres États (et pendant un certain temps par le gouvernement fédéral) en raison de leur capacité à tuer un grand nombre de personnes en peu de temps.

Le juge Benitez a décrit la loi californienne comme une « expérience ratée » car il y a eu des massacres avec des armes d’assaut depuis son adoption en 1989. Mais selon cette analyse, chaque loi pénale serait une expérience ratée car elle est violée à plusieurs reprises. Cet argument n’a aucun sens car il n’y a aucun moyen de savoir combien de fusillades de masse auraient eu lieu sans l’interdiction de la Californie.

De toute évidence, la Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit devrait annuler cette décision et autoriser l’interdiction des armes d’assaut. Onze juges du 9e circuit entendront bientôt une autre décision du juge Benitez annulant l’interdiction californienne des magasins de munitions de grande capacité.

Je crains que la majorité conservatrice de la Cour suprême n’aille bientôt beaucoup plus loin dans l’élargissement des droits des armes à feu. Les juges Clarence Thomas et Samuel Alito l’ont déjà demandé. Les trois juges les plus récents – Neil Gorsuch, Brett M. Kavanaugh et Amy Coney Barrett – sont également considérés comme susceptibles d’étendre les droits du 2e amendement. Cet automne, le tribunal entendra une affaire contestant une loi de New York limitant le port d’armes dissimulées.

Pourtant, même une Cour suprême qui étend les droits des armes à feu est susceptible d’imposer certaines limites. Aucun droit dans la Constitution n’est absolu. Et ces limites doivent inclure la capacité des États à interdire les armes de meurtre de masse, comme les fusils d’assaut. Un couteau suisse peut être utilisé pour poignarder une personne, mais un AR-15 peut être utilisé pour tuer des dizaines de personnes dans le même laps de temps.

Erwin Chemerinsky est doyen de la faculté de droit de l’UC Berkeley et collaborateur à Opinion. Il est l’auteur d’un livre à paraître, “Presumed Guilty: How the Supreme Court Empowered the Police and Subverted Civil Rights”.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.