Une décision de justice met en danger les 17 échanges de crypto-monnaie de Russie

L’échange de crypto-monnaie de la Russie en est actuellement à ses balbutiements alors qu’il évalue sa position réglementaire sur différentes facettes de la classe d’investissement. En raison de l’environnement législatif du pays, Bitcoin ou d’autres actifs cryptographiques ne sont pas acceptés comme mode de paiement en Russie comme dans d’autres pays. La propriété de crypto-monnaie est également illégale pour toute personne n’occupant que des postes spécifiques au sein du gouvernement.

De plus, plusieurs sites Web offrant des possibilités d’échanger, de payer et de transférer des bitcoins à l’aide de différentes méthodes de paiement peuvent être interdits par le régulateur russe des télécommunications, Roskomnadzor. Une décision de justice qui classe leur matériel comme illégal constitue une menace pour les marchés de crypto en ligne.

Décision de la Cour

Selon Forklog, le tribunal de district de Kushnarenkovsky au Bachkortostan, une république de la Fédération de Russie, a déclaré en septembre si le matériel qu’ils partageaient était illégal en vertu de la législation en vigueur. De plus, l’organisation non gouvernementale Roskomsvoboda tient à jour une liste de sites Internet russes interdits, dont 17 sites Internet.

Le tribunal régional déclare dans sa conclusion que dans tous ces cas, les réseaux ont fourni une accessibilité gratuite sans avoir besoin d’enregistrement. Chaque utilisateur peut se familiariser avec le contenu et reproduire le matériel sous forme électronique. Le juge de district a noté qu’il n’y a aucune interdiction de leur transfert, copie ou distribution.

Les avocats du Conseil des droits numériques rédigent actuellement des plaintes déposées pour obtenir l’annulation complète de la décision de la Cour. En outre, le gouvernement n’a pas opté pour l’interdiction pure et simple des crypto-monnaies, mais a plutôt limité les possibilités et leur utilisation et le chiffre d’affaires de la justice pénale, a déclaré Darbinyan.

Il s’agit d’une décision majeure qui a considérablement affecté le marché