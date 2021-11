Une décision de la Cour suprême porte un coup dur aux militants du 2e amendement soutenant Trump

Récemment, la Cour suprême a refusé de prendre en charge plusieurs affaires du deuxième amendement. Les juges ont reçu des pétitions de 10 contestations de lois d’État établies pour limiter l’accessibilité de certaines armes à feu et les détails du moment où elles sont autorisées à être utilisées en public.

Il y a plus d’une décennie, l’importante décision 5-4 de 2008 dans District of Columbia v Heller a confirmé que le deuxième amendement donne à un individu le droit de garder et de porter des armes à son domicile et à des fins de légitime défense.

Il n’a été revu brièvement qu’une seule fois deux ans plus tard et depuis lors, la Cour n’a pas beaucoup parlé des droits du deuxième amendement.

Le tribunal a également récemment refusé de se prononcer sur une autre question du deuxième amendement, portant un nouveau coup dur aux défenseurs des droits des armes à feu.

Sur les 10 cas que le tribunal a refusé d’examiner, la moitié demandait aux juges de se prononcer sur la question de savoir si le gouvernement, en vertu du deuxième amendement, peut restreindre les droits des citoyens à porter des armes à feu en public.

Deux des affaires très médiatisées ont contesté les interdictions de la loi de l’Illinois et du Massachusetts sur les armes semi-automatiques et les chargeurs de grande capacité.

Jacob Charles, qui est directeur exécutif du Center for Firearms Law de la Duke Law School, a déclaré ceci à propos de la décision surprenante du tribunal : La Constitution protège et comment et si le droit s’étend à l’extérieur du foyer.

Charles a poursuivi: « Pour l’instant, il semble qu’une majorité de la Cour se contente de laisser ces questions être réglées par les tribunaux inférieurs. »

Ces dernières années, trois des neuf juges ont exprimé leur souhait que le tribunal se penche sur une affaire du deuxième amendement.

Le juge Brett Kavanaugh a déploré que les juridictions inférieures aient ignoré la question, affirmant que la cour devrait « régler cette question bientôt, peut-être dans l’une des nombreuses affaires du deuxième amendement avec des requêtes en certiorari actuellement en instance devant la Cour ».

En 2018, le juge Clarence Thomas a déclaré que les tribunaux inférieurs traitaient le droit du deuxième amendement de manière «cavalière».

Jonathan Lowy, avocat en chef et vice-président de l’organisation pro-armes à feu Brady: United Against Gun Violence, voit les choses un peu différemment. Lowy a déclaré qu’il pensait que la décision de ne pas entendre les affaires du deuxième amendement était « bien motivée ».

Lowy a déclaré que cette « décision est la bienvenue, mais nous sommes vigilants sur le fait qu’il reste un effort concerté pour l’inverser et saper les progrès durement gagnés de notre pays dans l’instauration de mesures de sécurité des armes à feu de bon sens et que ces arguments ont trouvé de la sympathie avec plusieurs des juges . »

