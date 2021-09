Une décision de la Haute Cour australienne pourrait voir les médias tenus légalement responsables de leurs publications sur Facebook

Une nouvelle décision juridique pourrait avoir des implications majeures sur la façon dont le contenu des nouvelles est partagé en ligne et garantir moins de sensationnalisme dans les publications Facebook, en particulier, qui ont été conçues pour déclencher une réponse maximale.

La semaine dernière, la Haute Cour australienne a confirmé une décision qui, dans certaines circonstances, pourrait voir les médias australiens tenus responsables des commentaires des utilisateurs laissés sur leurs pages Facebook respectives.

Cette découverte a suscité une nouvelle série de préoccupations concernant la limitation potentielle de la liberté d’expression des journalistes et l’entrave à la capacité de reportage. Mais la complexité de l’affaire va plus loin que le titre initial. Oui, la décision de la Haute Cour donne plus de latitude aux médias pour être tenus légalement responsables des commentaires faits sur leurs pages de médias sociaux, mais la nuance complète de la décision vise plus spécifiquement à garantir que les publications incendiaires ne sont pas partagées avec l’intention claire des commentaires et des partages d’appâts.

L’affaire découle d’une enquête de 2016, qui a révélé que des détenus d’un centre de détention pour jeunes à Darwin avaient été gravement maltraités, voire torturés, pendant leur incarcération. Dans le cadre de la couverture médiatique ultérieure de l’incident, certains médias ont cherché à fournir plus de contexte sur les victimes de cette torture, avec une poignée de publications sélectionnant les casiers judiciaires desdites victimes comme un récit alternatif dans l’affaire.

L’un des anciens détenus, Dylan Voller, affirme que les représentations ultérieures de lui dans les médias étaient à la fois incorrectes et diffamatoires, ce qui a conduit Voller à demander des dommages-intérêts pour les allégations publiées. Voller lui-même était devenu l’objet de plusieurs articles, dont un article dans The Australian intitulé « La liste des incidents de prison de Dylan Voller dépasse les 200 », qui soulignait les nombreux torts que Voller aurait commis et qui avaient conduit à son incarcération.

L’affaire en ce qui concerne les commentaires Facebook, en particulier, est survenue lorsque ces rapports ont été republiés sur les pages Facebook des points de vente en question. Le cœur de l’argument de Voller est que le cadrage de ces articles, dans les publications Facebook en particulier, a suscité des commentaires négatifs de la part des utilisateurs de la plate-forme, ce qui, selon l’équipe de défense de Voller, était conçu pour provoquer plus de commentaires et d’engagement sur ces publications, et donc gagner plus de portée. dans l’algorithme de Facebook.

En tant que tel, l’essence de l’affaire se résume à un point critique – ce n’est pas que les publications peuvent désormais être poursuivies pour les commentaires des gens sur leurs publications Facebook, en termes simplifiés, mais cela concerne la façon dont le contenu est encadré dans de telles publications, et si il peut y avoir un lien définitif entre la publication Facebook elle-même, et si cela a attiré des commentaires diffamatoires, et la perception de la communauté, qui peut nuire à un individu (il n’est pas clair que les mêmes réglementations s’étendent à une entité, en tant que telle).

En effet, dans les notes de cas originales, l’équipe juridique de Voller a fait valoir que les publications en question :

“Aurait dû savoir qu’il y avait un “risque important d’observations diffamatoires” après la publication, en partie en raison de la nature des articles”

En tant que tel, les complexités ici s’étendent bien au-delà de la conclusion principale selon laquelle les éditeurs peuvent désormais être poursuivis pour des commentaires publiés sur leur page Facebook, car la véritable impulsion ici est que ceux qui publient du contenu sur Facebook au nom d’un éditeur de médias doivent être plus prudents. dans le libellé même de leurs messages. Parce que si des commentaires diffamatoires ultérieurs peuvent être liés au message lui-même et que l’éditeur est alors reconnu avoir incité une telle réponse, alors une action en justice peut être intentée.

En d’autres termes, les éditeurs peuvent repartager ce qu’ils veulent, tant qu’ils restent alignés sur les faits, et ne cherchent pas à partager des publications intentionnellement incendiaires sur les réseaux sociaux autour d’un tel incident.

À titre d’exemple, voici un autre article publié par The Australian sur l’affaire Dylan Voller, qui, comme vous pouvez l’imaginer, a également suscité une longue liste de remarques critiques et négatives.

Mais le message lui-même n’est pas diffamatoire, il énonce simplement les faits – c’est une citation d’un député, et il n’y a aucune preuve directe suggérant que l’éditeur a cherché à inciter les utilisateurs de Facebook à commenter sur la base de l’article partagé.

Quel est le vrai point en question ici – la décision impose davantage aux éditeurs de considérer le cadrage de leurs publications Facebook comme un moyen d’attirer les commentaires. Si l’éditeur est perçu comme incitant à des commentaires négatifs, il peut en être tenu responsable – mais il doit y avoir des preuves définitives pour montrer à la fois les dommages causés à l’individu et l’intention dans leur publication sur les réseaux sociaux, en particulier, pas l’article lié, qui pourrait alors donner lieu à des poursuites.

Ce qui peut en fait être une meilleure façon de procéder. Au cours de la dernière décennie, les incitations médiatiques ont été modifiées de manière si significative par les algorithmes en ligne en raison de l’avantage évident pour les éditeurs de partager des titres chargés d’émotion et provoquant la colère afin de susciter des commentaires et des partages, ce qui garantit ensuite une portée maximale.

Cela s’étend aux interprétations erronées, aux demi-vérités et aux mensonges purs et simples afin de déclencher cette réponse de l’utilisateur, et s’il existe un moyen pour que les éditeurs puissent en être tenus responsables, cela semble être une approche bénéfique, par opposition aux réformes proposées aux lois de l’article 230 dans les États-Unis qui limiteraient plus sévèrement les libertés de la presse.

Encore une fois, cette décision concerne spécifiquement les publications sur Facebook, et le libellé de celles-ci est conçu pour déclencher une réponse émotionnelle afin d’attirer l’engagement. Prouver un lien définitif entre une mise à jour Facebook et un éventuel préjudice personnel restera toujours difficile, comme c’est le cas dans tous les cas de diffamation. Mais peut-être que cette découverte incitera les gestionnaires de pages Facebook dans les médias à être plus factuels dans leurs mises à jour, par opposition à l’appâtage des commentaires pour déclencher la portée de l’algorithme.

En tant que tel, bien que cela ouvre les médias à une responsabilité accrue, cela pourrait en fait être une voie à suivre pour instituer des rapports plus factuels et tenir les éditeurs responsables du déclenchement d’attaques de foule en ligne en fonction de leur orientation d’un cas.

Parce qu’il est clair que cela se produit – la meilleure façon d’attirer des commentaires et des partages sur Facebook est de déclencher une réaction émotionnelle, qui incite ensuite les gens à commenter, partager, etc.

S’il s’avère qu’une publication sur Facebook incite clairement cela, et que cela peut nuire à la réputation, cela semble être une étape positive – bien que cela entraîne inévitablement un risque accru pour les gestionnaires de médias sociaux.