Une décision épique invite à de futurs efforts pour dépeindre Apple comme un monopole – experts

Un smartphone avec le logo Epic Games est vu devant le logo Apple dans cette illustration

Vendredi, un juge américain n’a pas qualifié Apple Inc (AAPL.O) de “monopoliste illégal”, mais la décision étroitement surveillée fournit une feuille de route pour des réclamations similaires contre le fabricant d’iPhone à l’avenir, ont déclaré des experts juridiques.

Se prononçant sur une affaire antitrust intentée par Epic Games, créateur du jeu en ligne “Fortnite”, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a déclaré qu’Epic n’avait pas présenté de preuves suffisantes qu’Apple détenait un pouvoir de monopole illégal sur le marché concerné, qu’elle a défini comme “mobile numérique”. transactions de jeu.

Mais le juge californien a clairement indiqué que la décision se limitait aux faits dont elle était saisie.

“Bien que la Cour constate qu’Apple bénéficie d’une part de marché considérable de plus de 55% et de marges bénéficiaires extraordinairement élevées, ces facteurs à eux seuls ne montrent pas une conduite antitrust”, a déclaré Gonzalez Rogers. « La Cour ne trouve pas que c’est impossible ; seulement qu’Epic Games n’a pas réussi à démontrer qu’Apple est un monopoleur illégal.

Le juge a conclu que les règles d’Apple sur son activité lucrative de l’App Store violaient les lois sur la concurrence de l’État de Californie.

La question de savoir si Apple a abusé du pouvoir de monopole “reste très en suspens”, a déclaré Joshua Paul Davis, professeur de droit antitrust à la faculté de droit de l’Université de San Francisco.

« Étant donné à quel point ces questions sont controversées en ce moment, je m’attendrais à ce que ce ne soit pas le dernier mot », a-t-il déclaré.

Dans sa décision, Gonzalez Rogers a noté qu’Epic Games avait “dépassé” lors d’un procès plus tôt cette année en essayant de définir le marché pertinent comme la distribution d’applications et les paiements intégrés sur iPhone.

“En conséquence, le dossier du procès n’était pas aussi complet en ce qui concerne la conduite antitrust sur le marché concerné qu’il aurait pu l’être”, a déclaré Gonzalez Rogers.

L’équipe juridique d’Apple a déclaré qu’elle examinait toujours s’il fallait faire appel de la décision.

“Nous sommes extrêmement satisfaits de cette décision”, a déclaré aux journalistes la directrice juridique d’Apple, Katherine L. Adams. « Cela souligne le mérite de notre entreprise, à la fois comme moteur économique et concurrentiel. »

Valarie Williams, associée du cabinet d’avocats Alston & Bird, a qualifié la décision de Gonzalez Rogers de « feuille de route » pour les futurs plaignants poursuivant des revendications de monopole contre Apple.

Les futurs plaignants pourraient porter une affaire qui adopte la définition du marché de Gonzalez Rogers et présente des preuves supplémentaires, a déclaré Williams.

Sam Weinstein, professeur de droit antitrust à la Cardozo School of Law, a convenu que la décision du juge pourrait encourager d’autres acteurs du marché à tirer les leçons de l’affaire Epic et à tenter de porter un coup plus fort à Apple.

Le libellé de la décision pourrait même signaler que le juge pense que « ce n’est qu’une question de temps » avant qu’Apple ne devienne un monopole, a déclaré Weinstein.

“Ce n’est qu’un litige particulier encadré d’une manière particulière”, a déclaré Davis. « Le tribunal a été assez explicite sur le fait que différents plaideurs pouvaient présenter des preuves différentes… et cela pourrait potentiellement changer le résultat. »