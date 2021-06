Une décision italienne contre la contrefaçon protège Dior Book Tote and Stripe – WWD

PARIS – Le Book Tote de Dior, et sa bande centrale multicouche emblématique, sont désormais protégés contre la contrefaçon, a annoncé lundi la marque, ajoutant qu’elle continue de lutter contre une augmentation des ventes en ligne de produits contrefaits depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Dans une décision préjudicielle rendue le 3 juin et publiée aujourd’hui sur WWD.com et dans le quotidien italien La Nazione, le tribunal de grande instance de Gênes, dans le nord de l’Italie, a reconnu le droit exclusif de la maison de couture française sur le sac, lancé en 2018, en plus de les cinq bandes horizontales qui y apparaissent.

“En tant que marque distinctive de Dior, ces cinq bandes horizontales alternées bénéficient ainsi d’une protection exclusive de la marque, permettant d’identifier les créations Dior indépendamment de l’inscription Christian Dior”, a déclaré Dior dans un communiqué.

“Cette reconnaissance des cinq bandes en tant que propriété Dior est un précédent judiciaire/juridique important, car cette marque est utilisée sur l’ensemble des produits Dior, au-delà du Dior Book Tote”, a-t-il ajouté.

Dior a lancé des poursuites judiciaires en Italie contre un contrefacteur qui vendait de faux sacs Dior Book Tote.

Pietro Beccari, président-directeur général de Christian Dior Couture, a déclaré que la décision de Gênes était importante car elle signifie que Dior peut intenter une action en justice contre toute personne utilisant son motif à rayures emblématique, même si elle n’utilise pas le nom de la marque.

Le tribunal a déterminé que la bande en cinq parties a un fort caractère original et est en soi capable d’indiquer l’origine du produit; l’absence d’écriture n’est pas décisive pour la reconnaissance de la contrefaçon, et le bracelet, sans les éléments littéraux, est largement utilisé par Dior comme élément décoratif et en même temps distinctif de ses produits, a-t-il déclaré.

Le design a été présenté pour la première fois dans le cadre de la collection printemps 2018 de la directrice artistique féminine Maria Grazia Chiuri. A partir de l’automne 2018, les cinq rayures sont également apparues sur les bracelets J’Adior et sont par la suite largement utilisées dans le prêt-à-porter et les accessoires de la marque tels que les foulards, les chaussures et les bracelets.

Les sacs Book Tote peuvent être personnalisés avec le nom du client et ont été émis avec les noms de destinations telles que Mykonos, Capri ou Portofino pour les magasins pop-up saisonniers Dioriviera de la maison.

Beccari a déclaré que LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, la société mère de Dior et d’autres marques dont Louis Vuitton, Fendi, Tiffany & Co. et Guerlain, dépense plus de 40 millions d’euros par an dans les opérations de lutte contre la contrefaçon et dispose d’équipes dédiées de spécialistes coordonnant les actions. avec les autorités répressives et les plateformes de commerce électronique et de médias sociaux.

« Les contrefacteurs suivent les marchés et les canaux de vente légitimes et sont donc présents en ligne comme hors ligne. De plus, ils réagissent très rapidement aux nouvelles tendances et la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique et massivement augmenté l’utilisation d’Internet pour promouvoir et vendre des contrefaçons », a-t-il déclaré.

« À cet égard, les plateformes de médias sociaux sont devenues un canal très populaire pour les contrefacteurs et nos suppressions de contenus illégitimes ont explosé sur les réseaux sociaux, tandis que celles sur les plateformes de commerce électronique ont également connu une augmentation massive. Pour vous donner une idée : LVMH a supprimé plus de 11 millions de contenus illégitimes d’Internet en 2020 », a ajouté Beccari.

Il a souligné le lien entre la contrefaçon et le crime organisé, notamment le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le travail des enfants. “L’achat de produits contrefaits alimente ces activités criminelles”, a déclaré l’exécutif.

Afin d’aider les consommateurs à retracer la provenance et l’authenticité des produits de luxe, LVMH s’est récemment associé au groupe Prada et à la Compagnie Financière Richemont pour former le Consortium Aura Blockchain, qui favorisera l’utilisation d’une solution blockchain unique ouverte à toutes les marques de luxe dans le monde.

Les blockchains peuvent aider les consommateurs à retracer la provenance et l’authenticité des produits de luxe tout au long de leur cycle de vie, et aider les marques à lutter contre la contrefaçon et le marketing parallèle.

VOIR ÉGALEMENT:

Retail Trade Group cible le marketing de contrefaçon sur les réseaux sociaux

Gucci et Facebook intentent une action en justice conjointe dans la lutte contre la contrefaçon

Comment la blockchain peut aider à authentifier la propriété des articles de mode