Une décision sur quatre dans Chiefs-Chargers était la bonne décision

Les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles se sont affrontés jeudi soir dans un match qui pourrait déterminer le sort de l’AFC West. Les Chargers ont joué comme une équipe sans championnat de division depuis 2009; ils ont couru chaque trajet dans le territoire de Kansas City aussi profondément qu’ils le pouvaient, connaissant parfaitement la puissance de feu offensive de l’autre côté.

Pour l’entraîneur-chef Brandon Staley, cela signifiait s’attaquer au quatrième et court terme sur le territoire des Chiefs à cinq reprises. Cela signifiait également deux entraînements de but à parcourir qui se sont terminés avec zéro point et un autre qui s’est aventuré à l’intérieur de la ligne de 30 mètres ennemie sans même une tentative de placement sur le terrain. D’un point de vue pessimiste, LA a laissé neuf points sur le terrain dans un match auquel Kansas City a fait irruption pour gagner en prolongation.

Mais d’un point de vue analytique, chacun des six quatrièmes appels était le bon, même les quatre qui n’ont pas fonctionné. Et ils ont seulement eu plus d’impact au fur et à mesure que le jeu avançait. Examinons chacun de plus près.

Quatrième down # 1: les Chargers ont un 4e et un but et la ligne des 5 verges des Chiefs



Swing projeté de la probabilité de victoire: 3,1 points

Le quatrième bot de décision de Ben Baldwin est un outil essentiel sur Twitter. Il prend une décision sur quatre (dégager, frapper un panier ou y aller) et la décompose en nombres qui indiquent comment cela affecte la probabilité de victoire d’une équipe sur la base d’années de données agrégées. Dans ce cas, donner un coup de pied au panier (une garantie proche à 23 mètres) aurait poussé la probabilité de victoire de LA à 40 %. Aller de l’avant, les équipes de la NFL sur lesquelles on pourrait compter de manière fiable pour convertir 35% du temps, se traduirait par une probabilité de victoire de 54%.

Cela laisse un résultat positif global attendu de 43% en y allant et de 40% en marquant un coup de pied sur le terrain. C’est la métrique que nous utiliserons pour juger toutes ces décisions ce soir. Suivez le quatrième bot down, c’est incroyablement utile.

Résultat: La passe de Justin Herbert à Donald Parham est incomplète dans le fond de la zone des buts

Cet appel aurait dû fonctionner, mais a été annulé par la blessure à la tête qui a mis l’extrémité serrée hors du jeu et dans un hôpital local. Nous espérons tous un prompt rétablissement après une pièce effrayante.

Quatrième down #2: les Chargers ont 4e et 1 et la ligne des 33 verges des Chiefs



Swing projeté de la probabilité de victoire: 2,5 points

Résultat: Justin Herbert prend un QB furtif pour deux yards.

Cela devrait être le jeu par défaut dans toutes les situations de quatrième et 1, mais surtout lorsque votre quart-arrière mesure 6’6 et pèse 240 livres. Tout jeu de course assez simple pour que Tom Brady puisse le faire de manière fiable est à la limite imparable. Herbert est tombé en avant, a décroché une première, et cinq jeux plus tard, les Chargers ont pris leur première avance du match via un touché de Jalen Guyton.

Quatrième down # 3: les Chargers ont un 4e et un but et la ligne des 1 yards des Chiefs



Swing projeté de la probabilité de victoire: 2 points

Résultat: La passe d’Herbert à Keenan Allen est incomplète, défendue par Daniel Sorensen.

[largeurdelavidéo=”1126″hauteur=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/SorensenSwatmp4″%5D%5B/video%5D[videowidth=”1126″height=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/SorensenSwatmp4″%5D%5B/video%5D

Écoutez, les Chargers ne pouvaient pas s’attendre à ce que Sorensen ait un impact positif; cela n’a pas été son fort en 2021. Mais la sécurité assiégée a fait un énorme jeu, car Allen avait créé de l’espace près de la ligne de but. La couverture se fermait rapidement, mais un laser sur la cible qui se faufile par la sécurité des vétérans transforme probablement cela en un match de 21-10 à la mi-temps.

Quatrième essai n ° 4: les Chargers ont 4e et 2 et la ligne des 28 verges des Chiefs



Swing projeté de la probabilité de victoire: 4,4 points

Résultat: La passe d’Herbert à Jared Cook est incomplète, défendue par Nick Bolton

Bolton fait un excellent jeu ici, mais cibler Cook est un choix curieux. Le vétéran du tight end est au milieu de l’une de ses pires saisons en tant que pro, et son manque de séparation ici s’est avéré fatal à l’entraînement.

Quatrième down #5: les Chiefs ont un quatrième et un but sur la ligne des 1 yards des Chargers



Swing projeté de la probabilité de victoire: 6,8 points

Résultat: le pass de Mahomes est incomplet à cause de ???

Les Chiefs sont entrés dans le jeu ici, se nourrissant de l’agressivité de Staley avec un quatrième et un but. Cela aurait dû fonctionner, mais quelqu’un a changé le cerveau de Patrick Mahomes avec Tim Tebow et il a plutôt fait subir à un Mecole Hardman ouvert des exercices de balle au sol.

Quatrième down #6: les Chargers ont 4e et 1 et la ligne des 11 yards des Chiefs



Swing projeté de la probabilité de victoire: 6 points

Résultat: Josh Kelley s’enfuit du tacle sur sept yards.

Les Chargers ont fait un excellent travail pour subvertir les attentes ici. Les chefs ont les yeux rivés sur le milieu de la ligne alors que LA s’aligne en fusil de chasse. Alors qu’ils s’écrasent vers le ballon, Kelley se dirige vers la droite, son chemin étant dégagé par Matt Feiler, qui se retire de sa position de garde gauche et ruine complètement la nuit de Daniel Sorensen :

[largeurdelavidéo=”1126″hauteur=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/Kelley1stmp4″%5D%5B/video%5D[videowidth=”1126″height=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/Kelley1stmp4″%5D%5B/video%5D

C’est un premier essai facile, même si l’échappé de Kelley quelques jeux plus tard signifie qu’il a mené à zéro point.

Dans l’ensemble, les deux équipes y sont allées en quatrième position à six reprises. Ces entraînements se sont soldés par sept points au total. Un autre placement sur le terrain a peut-être suffi aux Chargers pour s’en sortir avec une victoire, mais les chiffres ne l’ont pas vu de cette façon.

Staley a fait tout ce qu’il pouvait pour donner à son équipe la meilleure chance de gagner jeudi soir. Bien qu’il soit facile de deviner cela, son agressivité était la bonne décision – et c’est quelque chose qui est susceptible de revenir en sa faveur à l’avenir.