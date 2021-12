La meilleure partie de Noël pour la plupart des gens, ce sont les décorations. Il y a des quartiers dans le monde qui organisent des concours de décoration de Noël. Les lumières vives qui brillent de l’intérieur et de l’extérieur de la maison donnent sûrement l’impression d’être en vacances, mais certains trouvent que c’est une nuance. Il y a toujours un Grinch dans le quartier qui refuse de participer aux festivités. Ou, il y en a un qui choisit de participer à une farce. Selon un récent rapport de TMZ, une personne a choisi ce dernier.

Le personnage de Clark Griswold de Chevy Chase dans le film de Noël National Lampoon’s Christmas Vacation a inspiré quelques manigances de vacances. Un homme a créé une farce de décoration basée sur la scène la plus populaire du film qui circule maintenant sur Internet.

Dans une vidéo TikTok désormais virale, le créateur de la décoration montre comment il a construit la décoration maison pour ressembler au personnage Clark suspendu à son toit alors qu’il suspendait des lumières de Noël. La farce est même accompagnée d’un son, donnant l’impression que l’homme en difficulté crie à l’aide. Il suffisait aux voisins d’impliquer la police, pensant que le personnage suspendu était réel.

Dans une vidéo séparée, les pompiers locaux se précipitent sur les lieux. Ils essaient d’aider le faux décorateur. Mais on ne sait pas si les intervenants d’urgence étaient dans le coup et falsifiaient l’aide, ou s’ils étaient réels. S’ils étaient réels, on ne sait pas ce qui s’est passé quand ils ont découvert que c’était un faux.

Le classique des fêtes de 1989 qui a inspiré la farce, Clark Griswold (Chase) veut avoir un Noël en famille parfait, alors il harcèle sa femme, Ellen (Beverly D’Angelo), et leurs enfants, alors qu’il essaie de s’assurer que tout est en ligne , y compris les décorations d’arbre et de maison. Les choses ne se passent pas comme prévu et un chaos majeur s’ensuit tout au long du film.

Le film joue en rotation intense pendant la saison des vacances. Ce fut un succès majeur en son temps, gagnant 70 millions de dollars au box-office et faisant ses débuts au n ° 2 lors du week-end d’ouverture du box-office.