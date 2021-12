une dédicace d’hiver et un film d’espionnage

12/07/2021 à 06:30 CET

Janvier approche et les clubs Premier ne restent pas immobiles dans les coulisses. Un exemple est le Everton, où Rafa Benítez il a remporté une bataille de pouvoir contre le propre directeur sportif du club. Ce dernier, Marques Marcel, a fini par partir en raison de divergences dans la politique de transfert. Dans le Newcastle, l’ancien secrétaire technique de Chelsea, Michael Emenalo, a refusé de jouer le même rôle dans les « pies ». Nouveau revers pour le projet saoudien.

Le marché du football ne s’arrête jamais, surtout au vu d’une période importante. Tout au long de l’histoire, la fenêtre d’hiver a laissé des chapitres incroyables, errant entre vérité et mythe. Parmi les meilleurs d’entre eux se trouve sans aucun doute le cas de Andrey Arshavin.

En janvier 2009, l’Arsenal clôturé la signature du meneur de jeu russe en environ 20 millions d’euros. L’opération, comme l’a révélé, comprenait des appels des services de renseignement russes, des cris du footballeur avec une offre rejetée du Barça et même une proposition de film du réalisateur Guy Ritchie.

Il l’a expliqué en détail Dennis Lachter, qui était agent d’Arshavin, à l’Athletic. Tout a commencé en 2007, lorsqu’il a reçu un appel du joueur. « Je sais qui vous êtes et je serai bref. Je veux jouer à l’étranger, pouvons-nous faire quelque chose ? Dans le même temps, le meneur de jeu l’a supplié de le faire le plus secrètement possible. Lachter a découvert pourquoi en recevant un visiteur chez lui à Moscou.

« Nous vous invitons à faire connaissance avec le service de renseignement russe & rdquor ;. Ce qui semblait être une blague à propos de la visite s’est terminée par un agent montrant son identité pour finir par emmener Lachter à Loubianka, dans les anciens bureaux du KGB. Là a eu lieu une réunion au cours de laquelle les services de renseignement ont demandé à Lachter de ne pas oublier de déplacer Arshavin, alors joueur préféré de l’équipe favorite du président russe, Vladimir Poutine.

Désolé de ne pas aller au Barça

Selon l’agent, l’avertissement n’a fait que le motiver davantage à déplacer son client. En chemin, il trouva un Appel du Barça à l’été 2008 : « Le Zenit avait rejeté son offre de 25 millions. Le problème était qu’ils ne m’avaient pas appelé avant. Ils ne savaient pas comment faire des affaires en Russie, du moins depuis qu’ils ont signé Korneïev. Ils ne connaissaient pas la mentalité du pays & rdquor;.

« C’était difficile de dire à Arshavin, Le Barça était le club de son enfance, auquel je rêvais de jouer & rdquor;, a ajouté Lachter. Le joueur s’est retrouvé à Arsenal grâce à l’affinité des agents russes avec les cadres ukrainiens des « Gunners », et plusieurs rencontres secrètes avec Arsène Wenger. Des années plus tard, Lachter a révélé tous les secrets de l’opération au manoir du cinéaste. Guy Ritchie, accompagné de son ex-femme Madonna: « Ritchie m’a dit que je devais faire un film avec ça & rdquor;. Alors que plus tard, ils disent que rien de bon ne peut sortir d’une signature d’hiver.