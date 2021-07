Une défense qualifiée des obscénités des partisans de Trump à Flagler Beach ⋆ 10z viral

— de Flagler Live

En 1989, la Cour suprême des États-Unis a statué que le brûlage des drapeaux était protégé par le premier amendement. C’était une décision bien raisonnée et juste concernant le discours symbolique.

En 2005, un journal danois a publié une douzaine de caricatures représentant le prophète Mahomet d’une manière que certains musulmans ont trouvée blasphématoire. Aucun des dessins animés n’était obscène. Certains étaient drôles, d’autres de mauvais goût et d’autres carrément fanatiques. Les caricatures ont provoqué des manifestations dans de nombreux pays et des émeutes dans certains, y compris des morts. Mais le journal avait parfaitement le droit de publier les caricatures. Je me souviens de les avoir dirigés moi-même sur un site Web précédent que je possédais, non pas tant pour soutenir leur message, mais pour soutenir le droit du journal de les gérer, et contre tout argument selon lequel les musulmans ou les religieux prétendent blasphémer l’emportent d’une manière ou d’une autre sur l’humour ou la liberté d’expression. .

Dix ans plus tard, 12 personnes ont été assassinées par des fanatiques islamistes dans et autour des bureaux de Charlie Hebdo, le magazine satirique français, après avoir fait des couvertures se moquant de Mahomet. Nous étions tous Charlie ce jour-là. Nous devrions toujours l’être. Vous avez le droit de vous blesser, mais personne ne vous oblige à acheter le magazine, et vous n’avez certainement pas le droit de faire taire un magazine à cause de vos sentiments.

En 2011, la Cour suprême des États-Unis, à une quasi-unanimité, a appliqué un raisonnement similaire lorsqu’elle a statué que les manifestants anti-homosexuels crachant des obscénités lors des funérailles de militaires américains sont protégés par le premier amendement. C’est ce qu’Oliver Wendell Holmes voulait dire lorsqu’il a plaidé de manière convaincante pour la liberté de la pensée que nous détestons. Le premier amendement n’aurait aucun sens s’il ne protégeait que les pensées heureuses et le bavardage conventionnel. Saint Augustin, ce premier puritain, ne se lassait jamais de parler de simple curiosité comme «sacrilège». Eh bien, le journalisme, la littérature, le cinéma à leur meilleur n’est rien sinon sacrilège. Il n’y a pas seulement un droit mais parfois un devoir d’offenser.

Les exemples débordent. Il y a eu aussi le cas du prédicateur rance de Gainesville qui a organisé une journée « Brûlez un Coran » (répréhensible, mais toujours défendable pour des raisons de liberté d’expression : si le drapeau, pourquoi pas les Écritures ?). Et il y a quelques semaines à peine, une Cour suprême quasi unanime a statué en faveur de la pom-pom girl Brani Levy, 14 ans, pour écrire « Fuck school, fuck softball, fuck cheer, fuck tout » sur une page de réseau social, depuis chez elle : l’autorité de son école devrait ne pas avoir la portée de la police au-delà de la porte de l’école.

Tout cela pour nous amener à la controverse en cours à Flagler Beach sur ces signes obscènes Fuck Biden colportés régulièrement par vos hommes de main Trump moyens, sur des pancartes et sur le côté d’un mastodonte d’un camion qui est utilisé depuis l’année dernière comme ambulant conseil pour les rustres. Les signes sont obscènes. Le message, qui continue de mentir selon lequel Trump était le vrai vainqueur des élections de novembre dernier, est la mythologie de Qanon, et je n’ai aucun problème à dire que les gens qui se font passer pour des manifestants sont stupides, grossiers et bien plus déplorables que les cas désespérés dont Hillary Clinton a parlé en 2016. Ces hommes de main rongent la démocratie et souillent les communautés avec leur comportement. Et il est pour moi incontestable qu’ils ne représentent pas le supporter ordinaire de Trump, même à Flagler.

Plus probablement, ce sont les effluents de groupes comme la « Flagler Liberty Coalition » propulsée par Qanon ou le Trump Club si fièrement dirigé par des gens comme Ed Danko et Alan Lowe, son Sancho Panza qu’il veut installer comme maire de Palm Coast. Danko, le membre du conseil municipal de Palm Coast, m’a dit précédemment que son groupe n’avait rien à voir avec les hommes de main. Ah bon? Je ne l’ai jamais entendu les dénoncer depuis l’estrade du conseil municipal, là où cela aurait de l’importance, comme il dénonce si souvent – ​​calomnies, diffamations, dénigrements – les gens qu’il n’aime pas.

Pour autant, nous devrions défendre le droit de ces manifestants vulgaires de dire ce qu’ils veulent et d’afficher sur leurs pancartes les injures qu’ils veulent, obscènes ou non. J’ai vu beaucoup de panneaux obscènes lors des marches de Black Lives Matter et j’étais heureux pour eux. Les marches du BLM ont la justice de leur côté. Ces hommes de main de Trump ne le font pas. Mais cela n’a aucune importance dans ce contexte. Nous ne portons pas ces jugements sur la liberté d’expression dans les lieux publics précisément parce que nous ne voulons pas créer une hiérarchie de choses à faire et à ne pas faire. Il n’y a pas de contenu policier. Et mis à part les affirmations farfelues de la théorie critique, les mots ne sont que cela : des mots.

Ce qui compte, c’est la loi. L’obscénité n’est pas illégale et ne devrait pas l’être. Vous seriez fou d’être obscène envers un flic ou un juge ou n’importe qui au coin d’une rue d’ailleurs, mais c’est votre droit. Vous ne pouvez pas être arrêté pour cela, même si vous appelez les noms des juges au tribunal (à moins que cela ne devienne perturbateur, mais c’est une autre question juridique). Et si quelqu’un était harcelé ou arrêté pour un signe obscène, ce serait la véritable obscénité, car à ce stade, nous serions en train de déchiqueter le premier amendement.

Mais pour être clair : il s’agit de discours dans des lieux publics, pas dans des espaces privés, dans des médias privés, dans des entreprises privées, y compris les journaux et les sites de médias sociaux, qui ne sont en aucun cas des zones du premier amendement et qui ont parfaitement le droit de faire appel à la police. leur contenu dans la mesure où ils l’entendent.

Flagler Beach ou la communauté au sens large ne sont pas sans moyens contre ces idiots insultants, qui jusqu’à présent ont eu la course de Veterans Park sans entrave. Je me souviens en 2006, lorsque Liquid, le club de strip-tease, a ouvert ses portes au 2444 S. Oceanshore Blvd., la communauté s’est ralliée, a protesté, a fait du piquetage tous les soirs et s’est procuré un avocat (l’intrépide Dennis Bayer) alors même que le club poursuivait devant un tribunal fédéral pour sa propres motifs du Premier Amendement – ​​qui, à vrai dire, auraient prévalu si le club avait eu le courage de se battre. Ce n’est pas le cas. Il a fermé quatre mois plus tard. Non pas qu’il y ait beaucoup de comparaison entre les Trumpsters enragés et un club de striptease (un club de striptease est infiniment plus honorable), mais il y a une comparaison entre les réactions de la communauté dans les deux cas. Pourquoi les « manifestants » ont-ils une telle liberté d’action ? Pourquoi pas de contre-manifestations ? Où sont ces démocrates dégoulinants de civilité ? Où sont les républicains les plus raisonnables ?

Les vidéos sur smartphone et les espoirs de repousser ou d’arrêter les manifestants ne suffiront pas. Il se passe beaucoup de choses comme c’est le cas dans cette culture d’annulation de la vitesse. N’amplifions pas la tendance et n’avons pas l’air pire que ces crétins du coin de la rue. Ils annoncent leur idiotie chaque fois qu’ils manifestent. Ne les transformons pas en martyrs de la liberté d’expression en essayant de les faire taire dans le mauvais sens. Mais les laisser errer librement n’est pas non plus le seul moyen.

Pierre Tristam est le rédacteur en chef de FlaglerLive, un service d’information à but non lucratif en Floride. Suivez-le @PierreTristam.