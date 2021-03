Une demande de longue date: l’auditorium Yogiraj Baba Gambhirnath inauguré à Gorakhpur

L’auditorium et centre culturel Yogiraj Baba Gambhirnath fait partie de la plus grande poussée du gouvernement UP vers la culture et les traditions. (Image représentative: site Web du district de Gorakhpur)

Centre culturel de Gorakhpur: Le Ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a récemment inauguré un auditorium et un centre culturel ultramodernes dans le district de Gorakhpur. Le centre culturel, nommé Auditorium et centre culturel Yogiraj Baba Gambhirnath, est géré par le ministère de la Culture de l’État et dispose d’installations ultramodernes, dont deux auditoriums. Le plus grand peut accueillir 1 076 personnes, tandis que le plus petit peut accueillir 250 personnes, a déclaré un responsable du gouvernement de l’UP à Financial Express Online.

Outre les auditoriums, le centre culturel dispose également d’un centre des médias, d’une galerie d’exposition, d’un parking, d’une bibliothèque, d’une cantine et d’un générateur pour assurer une alimentation électrique continue, a ajouté le responsable.

Le magistrat du district de Gorakhpur, K Vijyendra Pandian, a déclaré à FE Online que l’auditorium, construit au coût de Rs 52 crore, a également été équipé d’une climatisation centralisée.

Le centre culturel a été un projet favori de l’UP CM, et il a commencé à y travailler peu de temps après avoir pris ses fonctions. «Les artistes impliqués dans diverses formes d’art à Gorakhpur réclamaient un lieu où ils pourraient se produire depuis 1986-87. Lorsque Yogi Adityanath est devenu député de Gorakhpur en 1997, il a commencé à se battre activement pour cette cause. Mais comme un centre culturel n’avait été construit qu’en 2017, il a décidé de commencer les travaux lui-même après être devenu le CM. Jusqu’à présent, nous avons reçu des commentaires positifs sur le centre culturel de la part des artistes », a déclaré le responsable.

Parlant de l’impact de l’auditorium sur les groupes d’artistes, Sonika Singh, directrice du Yamini Cultural Institute, a déclaré à FE Online: «Cela peut être une bonne occasion pour les artistes de présenter leur art. Il y a un autre auditorium dans la ville, mais ses fonctionnaires exigent des prix élevés que les artistes ne sont souvent pas en mesure de payer, et il est donc principalement utilisé pour les mariages et les événements personnels. Espérons qu’avec ce nouvel auditorium et centre culturel, les artistes obtiendront l’impulsion nécessaire.

Pousser aux activités culturelles dans UP

L’auditorium et centre culturel Yogiraj Baba Gambhirnath fait partie de la plus grande poussée du gouvernement de l’UP en faveur de la culture et des traditions de l’État, en commençant par organiser chaque année un «Deepotsava» plus grand et meilleur.

Maintenant, une nouvelle ville cinématographique est en train de voir le jour dans le district de Gautam Buddha Nagar dans le but de déplacer au moins une partie de l’industrie cinématographique de Mumbai vers UP. En dehors de cela, avec la construction du temple Ram et de l’alternative Babri Masjid à Ayodhya, le gouvernement travaille à faire d’Ayodhya un centre culturel en donnant une impulsion à l’art et à la culture. Selon les plans actuels, la nouvelle ville d’Ayodhya aurait des rues dédiées à la présentation d’événements artistiques et artisanaux au bord de la rivière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.