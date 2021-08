Une demande de transfert, des menaces de mort et des maillots de Liverpool brûlés

Avec trois clubs différents, Jose Mourinho a tenté de recruter la légende de Liverpool Steven Gerrard.

À l’Inter et au Real Madrid, il a fait de son mieux pour attraper l’un des fils les plus célèbres d’Anfield, mais sa tentative la plus célèbre a eu lieu en 2005, à Chelsea.

Mourinho et Gerrard ont souvent admis publiquement leur admiration l’un pour l’autre et ont failli travailler ensemble

Fort de leur victoire miraculeuse en finale de la Ligue des champions contre Milan à Istanbul, les choses n’étaient sûrement que sur le point de s’améliorer dans le Merseyside.

Mais, moins de deux mois plus tard, Gerrard, l’une des figures les plus inspirantes de cette nuit-là en Turquie, a fait l’objet d’une offre de 32 millions de livres sterling de leurs rivaux de Premier League.

Gerrard, alors âgé de 25 ans, était prêt à s’engager dans son club d’enfance et juste après avoir remporté le trophée de la Ligue des champions, il a déclaré aux journalistes: “Comment puis-je penser à quitter Liverpool après une nuit comme celle-ci?

« Je suis vraiment content du club. J’aurai des entretiens avec le président et le directeur sous peu, mais ça s’annonce bien.

Gerrard a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, mais tout n’était pas rose cet été-là et il était sur le point de rejoindre ses rivaux Chelsea

Mais alors que Liverpool reprenait l’entraînement seulement 33 jours après le triomphe – car ils devaient se qualifier pour la compétition qu’ils venaient de remporter – Chelsea se profilait à l’horizon, comme ils l’avaient fait un an plus tôt.

En 2004, les Bleus ont d’abord manifesté leur intérêt et il avait été affirmé que Rafa Benitez avait dit à un important agent de football européen qu’il avait maintenant de l’argent à dépenser après avoir vendu le milieu de terrain.

Pendant ce temps, Mourinho a commenté les spéculations en déclarant aux journalistes: “La seule chose que je peux dire, c’est que s’il vient, je l’accueillerai à bras ouverts.”

Cependant, un accord de 20 millions de livres sterling n’a pas été conclu, bien que Gerrard ait dit à Mourinho et au directeur général des Blues, Peter Kenyon, qu’il signerait.

Liverpool et Chelsea étaient à l’aube d’une rivalité de cinq ans lorsque Gerrard a failli faire défection

Gerrard a choisi de rester, craignant de ternir sa réputation dans le Merseyside, malgré le fait que le club ait terminé à 30 points de la première place en 2003/04.

Même à l’Euro 2004, des stars de Chelsea en Angleterre comme John Terry lui ont parlé d’un éventuel changement.

Il a déclaré: «Mourinho a exprimé son intérêt pour les joueurs anglais (à Chelsea) – à 100%, il nous aurait rendus plus forts – et a demandé si nous pouvions avoir un mot tranquille avec Stevie, ce que nous avons fait. Stevie a littéralement dit dès le premier jour qu’il ne voulait pas y aller, mais à la fin, il s’est en quelque sorte transformé.

En repensant à tout cela, l’ancien directeur général de Liverpool, Rick Parry, a plaisanté: «Je pense que pendant les Euros, Steven a à peu près décidé qu’il voulait aller à Chelsea. L’erreur commise par Chelsea a été de laisser Steven revenir à Liverpool après l’Euro.

“Ils auraient dû le garder sur le bateau d’Abramovich.”

Gerrard n’a jamais réussi à monter sur le yacht “Eclipse” d’Abramovich

Certains ont affirmé que des menaces de mort l’avaient poussé à rester, mais même lorsque les deux équipes se sont affrontées lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2005, que les hommes de Mourinho ont remportée en partie grâce à un but contre Gerrard, il y avait des rumeurs d’une nouvelle offre.

Le fait que cela ait traîné pendant un an est un regret que Gerrard a, un regret qu’il attribue à son immaturité à l’époque.

Il a même fait allusion à une éventuelle décision en milieu de saison alors qu’ils semblaient sur le point d’être éliminés de la Ligue des champions.

Avant son célèbre match contre l’Olympiakos, il a déclaré : « Si les choses ne vont pas bien, je devrai voir ce qui se passera cet été.

«J’ai 25 ans à la fin de la saison et il me reste six ou sept ans au plus haut niveau pour gagner des choses, alors j’espère que le revirement peut être assez brutal.

«Je suis dans une situation difficile parce que je suis moi-même un fan. Je veux gagner des choses dans ce club de football mais je n’ai pas le temps de mon côté. J’ai hâte d’attendre trois ou quatre ans pour que le club se redresse et devienne une équipe championne. J’espère que cela se produira d’ici la fin de la saison et que, l’été prochain, nous serons dans la course au titre l’année prochaine. Je n’abandonne pas maintenant, mais regardez le tableau.

Liverpool était loin derrière Chelsea en 2004 et 2005, il n’est pas étonnant que Gerrard ait envisagé de déménager

Liverpool a terminé la campagne 2004/05 en cinquième position de la Premier League, avec 37 points de retard sur Chelsea – ce n’est pas étonnant que Gerrard ait repensé.

Une impasse malheureuse et apparemment accidentelle entre toutes les parties alors que les Reds cherchaient à faire signer un nouvel accord à Gerrard s’est produite.

Mourinho a parlé de rêver d’un trio de milieux de terrain composé de Claude Makelele, Frank Lampard et Gerrard, mais c’est le Real Madrid qui a mené la course début juillet.

Le 4 juillet, les pourparlers contractuels avec Liverpool avaient complètement échoué et Parry a été mystifié par les commentaires de l’agent de Gerrard qui a déclaré qu’ils étaient “peu susceptibles d’être rouverts”, malgré le club offrant un record de club de 100 000 £ par semaine.

Un jour plus tard, ils avaient rejeté une offre de 32 millions de livres sterling de Chelsea mais, le plus déchirant de tous, Gerrard avait remis une demande de transfert.

“Malheureusement, Steven nous a dit cet après-midi qu’il n’accepterait pas notre offre d’un contrat amélioré et prolongé parce qu’il veut quitter Liverpool”, a déclaré un communiqué des Reds.

Gerrard a déclaré dans une déclaration personnelle : « Cela a été la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre.

“J’avais bien l’intention de signer un nouveau contrat après la finale de la Ligue des champions, mais les événements des cinq à six dernières semaines ont tout changé.”

Abramovich et Mourinho voulaient que Gerrard crée un incroyable trio de milieu de terrain avec Makelele et Lampard

Le pouvoir des appels familiaux et téléphoniques est bien connu et finalement, à peine 24 heures plus tard, un demi-tour avait été effectué.

Liverpool s’est excusé d’avoir mal compris comment Gerrard avait souhaité que des pourparlers contractuels soient engagés.

Il a signé son nouvel accord le 6 juillet, toujours 50 000 £ de moins par semaine que ce qu’il aurait été au Real Madrid, tout en offrant sa démission en tant que capitaine pour sa conduite au cours du processus – Benitez l’a immédiatement rejeté.

“Cela m’aurait brisé le cœur de perdre le poste de capitaine, mais j’ai pensé que c’était juste de faire l’offre”, a déclaré Gerrard.

Gerrard restera comme l’une des légendes de Liverpool, malgré deux étés chaotiques

Les fans de Liverpool devaient être reconquis et pendant la conférence, un maillot « Gerrard 17 » avait été brûlé à l’extérieur d’Anfield, tandis qu’une bannière portant le nom « Judas » était accrochée à Melwood et « Traitor » était peint à la bombe sur les murs du club. Terrain d’entraînement de Melwood.

Une semaine plus tard, il jouait à Anfield en Ligue des champions, inscrivant un triplé – son premier pour le club – lors d’une victoire 3-0 au match aller contre les Gallois de Total Network Solutions et les supporters dans les tribunes ont beuglé son nom.

Il en a inscrit deux de plus lors du match retour, préparant le terrain pour une campagne incroyable qui les a vus terminer troisièmes de la Premier League et remporter une finale dramatique de la FA Cup contre West Ham avec Gerrard le héros au Millennium Stadium.

Tout était pardonné et il jouerait tout sauf la dernière saison et demie de sa carrière à Anfield.

Mourinho ne peut pas cacher son amour pour Gerrard

Lorsqu’il a affronté Gerrard pour la dernière fois en 2015, Mourinho a révélé que le milieu de terrain était son “ceux qui s’était enfui”, mais admirait la loyauté du joueur, ce qui a créé un héritage inspirant.

« J’ai essayé de l’amener à Chelsea. J’ai essayé de l’amener à l’Inter. J’ai essayé de l’amener au Real Madrid et il a toujours été un ennemi cher”, a-t-il admis.

« Je suis très heureux qu’il n’ait pas [join] parce qu’en fin de compte, je pense que c’était une carrière incroyable et [he had an] sentiment incroyable avec son peuple, qu’il a refusé de jouer pour d’autres grands clubs, il a refusé de jouer dans d’autres grandes ligues pour ne jouer que pour Liverpool. Et je pense que c’est un sentiment qui reste pour toujours.

“Qui sait, je jouerai peut-être un jour contre Steven en tant que manager de Liverpool.”

Et compte tenu de sa saison sensationnelle avec les Rangers, nous ne laisserions pas passer cela à l’avenir.

