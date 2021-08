Une demi-finale entre deux champions olympiques

Dans certaines Jeux olympiques totalement atypique, le football masculin nous offre un jeu qui peu à peu se banalise dans les plus hautes sphères du football mondial. Mexique et BrésilIl aura rendez-vous aujourd’hui en demi-finale de la foire internationale, dans un duel dont la fierté est en jeu, assurant un médaille et un coup sur la table dans le football du continent américain.

Les Mexicains et les Brésiliens Ils sont passés du moins au plus sur le sol japonais, les Sud-Américains sont invaincus dans le tournoi (quatre victoires et un nul). D’autre part, le Tri, commandé par Jaime Lozano, a battu ses trois victoires et a subi sa seule défaite contre les hôtes en phase de groupes. Il convient de noter que si le Brésil remportait l’engagement, il obtiendrait sa septième médaille olympique en football masculin. (un en or, trois en argent et deux en bronze), tandis que le Mexique obtiendrait sa deuxième médaille.

Classique moderne

Depuis le début du millénaire, le Mexique et le Brésil se sont rencontrés à de nombreuses reprises lors de différents Jeux Olympiques et tournois internationaux qui ont transformé ce duel en un Classique moderne du football latino-américain.

Les triomphes qui ont le plus marqué le Mexique contre le Brésil ils étaient dans l’America’s Cup, la Gold Cup et la Coupe des Confédérations au niveau absolu, tandis que dans les divisions inférieures sont ceux obtenus dans l’édition olympique de Londres 2012 pour gagner le médaille d’or ou celui du Finale de la Coupe du Monde U-17 2005 au Pérou, avec laquelle le Tri a obtenu son premier championnat de la catégorie. Cependant, Canarinha a également porté des coups durs au Mexique, le dernier douloureux s’étant produit il y a trois ans lors de Coupe du monde de Russie 2018, lorsque l’équipe sud-américaine a battu les verts 2-0 pour les laisser éliminés.