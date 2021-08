Une démo de Lost Judgment découverte dans une fuite de la base de données PlayStation

Jugement perdu, la suite de Ryu Ga Gotoku Yakuza Le RPG dérivé, Judgement, pourrait avoir une démo dans les semaines à venir.

Le compte Twitter psnrelease2 – site qui parcourt les bases de données PlayStation pour rechercher de nouveaux lancements et versions ajoutées au backend PlayStation – a pu trouver une référence au prochain RPG qui ressemble beaucoup à une démo.

Un nom de fichier pour quelque chose appelé Lost Judgment: Unjudged Memory Trial Version a été découvert dans le PSN japonais (acclamations, GamesRadar).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Si la fuite est fiable et laisse clairement entendre qu’une tranche du jeu arrive sur le PlayStation Network, nous pourrions bientôt voir une démo apparaître dans les régions Japon/Asie. Aucune preuve n’est apparue concernant les versions américaines et européennes d’une démo, mais il serait particulier de lancer la démo dans un domaine et pas dans un autre (d’autant plus que le jeu est lancé simultanément dans le monde entier). Le jeu devrait également être lancé sur les consoles Xbox, mais rien n’indique si les joueurs Xbox pourront accéder aux démos potentielles.

Lost Judgment présentera une action de bagarre dans un monde ouvert confiné comme son prédécesseur (qui a reçu des critiques élogieuses de la part de nombreux critiques). Étant donné que la série mère de Lost Judgment, Yakuza, va rester au tour par tour dans un avenir prévisible, il incombe à Lost Judgment de poursuivre les racines d’action de la série.

Si vous voulez avoir une meilleure idée du jeu, vous pouvez consulter la cinématique d’ouverture du jeu ici.

Lost Judgment sortira dans le monde entier le 24 septembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Vous pouvez pré-commander le jeu ici.