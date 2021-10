Une démo gratuite de Metroid Dread est disponible

Comme cadeau d’Halloween, toute personne intéressée à essayer Terreur Metroid pouvez désormais télécharger une démo gratuite sur le Nintendo eShop. Disponible pour toute personne en possession d’une Nintendo Switch, c’est un excellent moyen pour ceux qui ne savent pas s’il faut récupérer la dernière entrée de la saga Metroid pour voir si la dernière aventure de Samus est dans leur ruelle.

Metroid Dread suit Samus alors qu’elle est envoyée pour explorer ZDR, une planète éloignée où un dangereux parasite du nom de X survit. Après qu’une précédente expédition de sept robots EMMI n’ait pas réussi à résoudre le problème, il appartient à Samus de se rendre en ZDR et de faire face à cette menace dangereuse.

Metroid Dread est sorti plus tôt ce mois-ci et fait déjà des vagues en raison de son gameplay passionnant – agissant pour beaucoup comme un retour bien nécessaire à l’excellente qualité pour laquelle les titres plus anciens de la série comme Super Metroid sont connus.

Dans notre critique de Metroid Dread, le critique Alex Donaldson a écrit : « Metroid Dread est susceptible de donner à ceux qui ont compté les jours avant sa sortie exactement ce qu’ils veulent : une expérience passionnante en ligne avec ce qu’ils ont aimé des jeux précédents.

Si vous cherchez un regard plus approfondi sur la brillante caractérisation de Samus dans Metroid Dread, nous avons également un article expliquant pourquoi Samus est plus cool que Master Chief, où Alex Donaldson a expliqué : « Dans Metroid Dread, elle est géniale – la plus brillant et bad-ass parmi ses pairs autoportants armure de puissance. Juste comme elle devrait être.

Pour ceux qui cherchent à récupérer une copie du jeu après leur passage avec la nouvelle démo, vous pouvez récupérer Metroid Dread uniquement sur la Nintendo Switch.