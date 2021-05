Une dépêche du Nouveau-Mexique ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le correspondant fédéraliste occidental Tristan Justice se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de ses récents reportages au Nouveau-Mexique sur la façon dont les politiques anti-pétrole et gaz de l’administration Biden provoquent de l’anxiété dans l’État.

“Il existe une dynamique de reconnaissance bipartite du fait que les politiques de l’administration Biden visant à retarder, voire interdire purement et simplement, les nouveaux baux sur la route vont peut-être présenter un gros problème pour l’État”, a déclaré Justice. «Le gouverneur a déjà demandé une forme de dérogation à cette éventuelle interdiction de location, mais les écologistes ont déjà repris Santa Fe.»

«Le Nouveau-Mexique est maintenant un État bleu et les gens de l’industrie ont dit à quel point le gouvernement de leur propre État était déjà antagoniste, à savoir qu’il y avait un exode de producteurs allant du Nouveau-Mexique au Texas», a déclaré Justice.

La réglementation excessive aggrave le problème et les personnes qui travaillent et vivent dans les communautés pétrolières et gazières, a déclaré Justice.

“Si les démocrates et les progressistes ne font que réguler le pétrole à mort, le pétrole ne va pas se tarir en dessous, mais l’argent le fera absolument, tout comme ces communautés du sud-est du Nouveau-Mexique”, a-t-il déclaré.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Friday-.mp3

Lien source