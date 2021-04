Une députée démocrate dit qu’elle a reçu un étrange message vocal de Gaetz et d’un trafiquant sexuel accusé ⋆ .

Le représentant Matt Gaetz tient sa carrière par un fil. À l’heure actuelle, à peu près tout le monde dans le monde civilisé sait que le DOJ enquête sur le républicain de Floride pour l’éventuel trafic sexuel d’une jeune fille de 16 ans. Gaetz insiste sur le fait qu’il est innocent, mais sa défense – une histoire bizarre et déroutante sur la façon dont un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice tente de lui extorquer de l’argent – n’a pas de sens et le rend finalement encore plus coupable.

Le président de la Chambre Nancy Pelosi a appelé à une enquête du Comité d’éthique de la Chambre sur les allégations contre Gaetz et ses compatriotes républicains sur la Colline ont diffusé son linge sale – beaucoup d’entre eux admettant qu’ils savaient que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il Je serais frappé d’une sorte de scandale. Il a apparemment une réputation bien connue pour son goût de l’alcool, des drogues illégales et des «jeunes femmes». En bref, il est exactement le genre d’homme qui se trouverait impliqué dans un scandale de trafic sexuel.

Comme le dit le vieux cliché, quand il pleut, il pleut, et maintenant encore plus d’histoires étranges sur le membre du Congrès MAGA le plus vilipendé de tout le monde émergent. La représentante de l’État de Floride, Anna Eskamani (D), s’est rendue sur Twitter hier pour raconter une étrange rencontre qu’elle a eue avec Gaetz.

Le 4 juillet 2019, Eskamani a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Joel Greenberg, un responsable de l’époque du GOP qui est depuis tombé en disgrâce, a démissionné et a été accusé de trafic sexuel d’enfants. À l’époque, Eskamani avait récemment critiqué Greenberg pour avoir fait des commentaires islamophobes.

Greenberg, qui appartenait manifestement à un autre parti politique, a aussi curieusement essayé d’envoyer des dons non sollicités à la campagne d’Eskamani. Il a fait pression sur elle pour qu’elle le rencontre et quand il est arrivé, Eskamani pense qu’il consommait une sorte de drogue.

Puis le 4 juillet, elle a reçu un appel de Greenberg mais n’a pas décroché. Il a laissé un message vocal et Matt Gaetz – qui était un de ses amis proches – était également en ligne. Elle décrit le message comme «SO WEIRD», mais a décidé de ne pas entrer dans les détails dans son fil Twitter.

Eskamani dit qu’elle n’a jamais partagé cette histoire publiquement auparavant, mais elle sait que beaucoup de femmes «vivent une merde comme celle-ci», où elles sont forcées de subir un comportement étrange et persistant de la part des hommes. Espérons que la venue d’Eskamani encouragera d’autres femmes à faire de même. Ces hommes doivent être honteux et tenus pour responsables de leurs actes et les femmes ne doivent pas être soumises à l’attention non partagée d’hommes effrayants.

Il m’a poussé à déjeuner avec lui après s’être un peu excusé. J’ai choisi un lieu très public pour me rencontrer en HD47 – c’était la réunion la plus étrange que j’aie jamais eue et je suis à peu près sûr qu’il était défoncé tout le temps aussi. – Rep.Anna V.Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) 1 avril 2021

Le 4 juillet 2019, il m’a appelé et je n’ai pas décroché (encore une fois, je lui ai à peine parlé). Il a laissé un message vocal et ce n’était pas que lui, il était aussi avec Matt Gaetz! J’ai partagé le message vocal avec quelques personnes différentes parce que, encore une fois, c’était TRÈS étrange et je ne savais pas qu’ils étaient amis. – Rep.Anna V.Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) 1 avril 2021

Je ne suis pas la seule femme à vivre de la merde comme celle-ci, et je suis sûre que je ne suis pas la seule femme à avoir des expériences étranges de FA avec des gens comme Greenberg et Gaetz. Partagez vos histoires, sachez que vous n’êtes pas seul. Nous vous soutenons. – Rep.Anna V.Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) 1 avril 2021

Désolé pour toutes mes fautes de frappe – je tape depuis mon téléphone et je n’avais pas l’intention de dire tout cela, mais une fois que j’ai commencé, je ne pouvais pas m’arrêter et je me sens tellement mieux après avoir partagé mon histoire aussi. Merci a tous. – Rep.Anna V.Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) 1 avril 2021

