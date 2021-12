Une députée démocrate victime d’un détournement de voiture à Philadelphie

La représentante Mary Gay Scanlon représente le cinquième district du Congrès de Pennsylvanie. Elle a été élue en 2018, dans le cadre de la vague que le mécontentement des électeurs envers Donald Trump a produit. Le quartier englobe une partie du sud de Philadelphie et une partie des banlieues de la ville, y compris tout le comté de Delaware.

Aujourd’hui, Scanlon a été victime d’un détournement de voiture sous la menace d’une arme dans un parc de Philadelphie. Le crime s’est produit vers 14 h 45, donc en plein jour. Scanlon s’est conformée à l’exigence de remettre les clés de son Acura et n’a donc pas été blessée par les deux voleurs de voitures, selon son porte-parole.

Scanlon a remercié le service de police de Philadelphie pour sa « réponse rapide » au détournement de voiture et pour « ses efforts pour assurer sa sécurité continue ».

Scanlon n’est pas un ami de la police, cependant. En 2020, elle a soutenu une législation interdisant aux agents de la police fédérale d’utiliser des étranglements. Cette législation aurait également interdit les mandats d’interdiction de frapper dans les affaires de drogue et aurait permis de sanctionner plus facilement la police pour inconduite en abaissant les normes juridiques pour la poursuite de sanctions pénales et civiles contre les flics.

Scanlon espérait capitaliser sur les manifestations et les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle et ses collègues se sentaient enhardis par des semaines de protestation à l’échelle nationale – et la sympathie du public pour ces manifestations – pour faire pression en faveur de projets de loi de réforme plus forts qu’ils ne pourraient le faire autrement.

La sympathie pour le mouvement anti-flic a fortement diminué en raison de la vague de criminalité aux États-Unis, dans laquelle le détournement de voiture joue un rôle important. Carjacking comme Scanlon en a connu aujourd’hui.

Scanlon soutient également le « Mental Health Justice Act » poussé par des démocrates d’extrême gauche comme Elizabeth Warren, Cory Booker et Ayanna Pressley. Selon ce récit, la législation « permettrait aux gouvernements étatiques et locaux de financer plus facilement la police en finançant à la place des services de santé mentale et en leur permettant de répondre aux appels d’urgence au lieu d’officiers armés ».

Aujourd’hui, cependant, Scanlon s’est tourné vers et a remercié la police, et non les professionnels de la santé mentale.

Heureusement, le service de police est suffisamment financé pour l’aider. Mais grâce aux efforts du mouvement dans lequel Scanlon joue un rôle de premier plan, Philadelphie connaît une pénurie de personnel policier en raison de compressions budgétaires. Ainsi, le département pourrait avoir du mal à répondre et à enquêter sur les crimes dans lesquels les victimes n’ont pas l’influence de Scanlon.

Il n’est pas non plus clair que la victime moyenne d’un crime à Philadelphie verra son auteur poursuivi même s’il est arrêté. Les poursuites ont chuté de façon spectaculaire à Philadelphie sous la direction du procureur soutenu par Soros, Larry Krasner. Selon cette source, 65 pour cent des accusations d’armes à feu ont été rejetées ou retirées cette année.

En raison des politiques anti-flic et pro-criminelles, la ville a enregistré un record d’homicides en 30 ans en 2020. Et jusqu’à présent cette année, les homicides ont augmenté de plus de 24% par rapport à ce niveau, tandis que les fusillades ont augmenté de plus de 25%. .

Heureusement, Scanlon n’a pas été abattu. Cependant, si elle avait résisté aux criminels qui ont volé sa voiture, ou peut-être même pas réussi à obéir assez rapidement, elle aurait très bien pu l’être.

Il est trop tôt pour moi de spéculer sur les perspectives de réélection de Scanlon l’année prochaine, en particulier compte tenu du récent redécoupage en Pennsylvanie. Cependant, il est presque certain que la criminalité est un problème majeur dans n’importe quel quartier de Philadelphie ou à proximité.

Le vertige de Scanlon à la suite des manifestations du BLM de 2020 s’était probablement déjà transformé en inquiétude quant à l’effet de la vague de criminalité sur sa fortune politique. Sinon, j’imagine qu’il le sera après aujourd’hui.