13 Reasons Why alun Tyler Barnhardt a partagé des nouvelles assez excitantes l’automne dernier. Fin septembre, il a annoncé qu’il était fiancé à sa petite amie, Adriana Schaps. Il a partagé la nouvelle en publiant une jolie photo du mari et de la future femme et de leur adorable chiot.

Pour annoncer la nouvelle excitante, Barnhardt a posté une photo de lui, Schaps et leur chien posant à la plage. Le nouveau bling de Schanps était pleinement exposé alors qu’elle tenait leur chien pour la caméra. L’alun des 13 raisons pour lesquelles a sous-titré la photo avec une note douce pour sa future épouse. Il a écrit : « Adriana Schaps, je te choisis pour toujours et toujours. J’ai hâte de t’épouser et de passer le reste de notre vie ensemble. » Barnhardt a terminé sa légende en incluant un emoji de cœur rouge, un emoji de bague en diamant et le hashtag, « #engagé ».

Les fans ont rapidement afflué vers le post de Barnhardt pour lui souhaiter bonne chance pour ses nouvelles de fiançailles. Un fan a écrit, avec un emoji en forme de cœur rouge pour faire bonne mesure, « tellement fier et heureux et impressionné. félicitations, c’est une merveilleuse nouvelle juste yayyy ! j’espère que vous avez une vie merveilleuse ensemble, vous méritez tous les deux toutes les bonnes choses de la vie. » Un autre a commenté : « De grandes félicitations en vous souhaitant le meilleur dans la vie, en vous envoyant beaucoup de positivité, de meilleurs vœux et de nombreuses bénédictions. »

Schaps a également publié des nouvelles de leurs fiançailles sur Instagram. Elle n’a pas seulement posté une photo en gros plan de sa bague de fiançailles, mais elle a également posté des captures d’écran d’elle-même partageant la bonne nouvelle avec ses amis sur FaceTime. Schaps a sous-titré la photo en donnant un petit aperçu de ce qu’elle ressentait pour Barnhardt après leur tout premier rendez-vous, en écrivant: « La semaine après vous avoir rencontré, je me suis assis dans mon restaurant préféré avec ma meilleure amie et je lui ai pleuré sur le fait que vous pourrait potentiellement être le dernier gars avec qui je sors. Je ne peux pas croire que j’avais raison. Je t’aime pour toujours.

Barnhardt était l’un des nouveaux enfants du quartier en ce qui concerne 13 Reasons Why. Il a interprété Charlie St. George, apparaissant dans les saisons 3 et 4 de la série Netflix. 13 Reasons Why a été créé à l’origine sur Netflix en 2017 et mettait en vedette Dylan Minnette et Katherine Langford. L’émission a suivi le personnage de Minnette, Clay Jenson, qui a recherché l’histoire derrière laquelle sa camarade de classe, Hannah Baker, s’est suicidée. La série a pris fin en juin 2020 lors de la sortie des dix derniers épisodes.