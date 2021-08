Une des raisons pour lesquelles Downton Abbey était “un peu pénible”, selon Dan Stevens

Et les fans n’étaient pas vraiment ravis de la façon dont Matthew a été tué, mais d’après les commentaires de Dan Stevens, il a également été témoin de fortes réactions des fans à des éléments plus mineurs de la série, comme les looks et les tenues. Ce n’est pas surprenant du point de vue de 2021, lorsque Twitter est une plate-forme populaire pour les fans, les célébrités et même les entreprises, mais 2010 – 2012 a été une période très différente en ce qui concerne le fandom en ligne. Cela dit, Stevens a également clairement indiqué que c’était également “intéressant et excitant”.