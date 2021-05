Une destination unique pour les services financiers: l’avenir de l’industrie des fintech

L’indisponibilité des transports en commun, les normes de distanciation sociale, les horaires de travail limités des quelques banques présentes à proximité et le sous-effectif des agences bancaires ont ajouté à leurs malheurs.

L’industrie fintech indienne a montré une trajectoire de croissance remarquable ces derniers temps, après avoir subi une transformation radicale. Selon un rapport récent de Research and Markets, en mars 2020, l’Inde représentait le taux d’adoption de la fintech le plus élevé, un énorme 87%, sur tous les marchés émergents du monde, après la Chine. En 2019, le marché de la fintech en Inde était évalué à plus de 1920 milliards de roupies et devrait dépasser 6 207 milliards de roupies d’ici 2025, avec un TCAC de 22,7%.

Avec des progrès aussi remarquables, il n’est pas surprenant que les attentes des clients augmentent également. La pénétration accrue d’Internet et l’utilisation des smartphones ont permis aux gens de répondre à presque tous leurs besoins financiers en un seul clic. Cela est vrai pour la grande majorité de la population urbaine du pays. Il est révolu le temps où nous devions effectuer plusieurs voyages dans les succursales bancaires pour diverses raisons – que ce soit pour des fonctions simples telles que le dépôt en espèces / par chèque, ou pour des fonctions plus étendues telles que des prêts ou des cartes de crédit. Aujourd’hui, il ne nous reste plus qu’à ouvrir l’application mobile correspondante sur nos smartphones et presque tous les services financiers sont disponibles sous un même toit. Cependant, les villes de niveau III, de niveau IV et l’arrière-pays indien racontent une histoire différente.

Malgré les progrès technologiques dans le secteur des technologies financières à travers le pays, un pourcentage important de la population, en particulier dans les régions rurales, a besoin d’aide pour accéder à une expérience sans tracas pour répondre à ses besoins financiers. Pour y remédier, les principaux acteurs de l’industrie intensifient leurs efforts pour garantir que les citoyens, même dans les poches reculées de l’Inde, puissent vivre des expériences sans heurts en agissant comme des destinations uniques offrant une pléthore de services.

La situation difficile du COVID-19

Lorsque nous considérons la croissance de la fintech en 2020, nous ne pouvons tout simplement pas ignorer la pandémie. L’impact dévastateur de l’épidémie a considérablement réduit les transactions en espèces dans les villes urbaines en raison de problèmes de sécurité. Mais dans les zones rurales, une grande majorité de personnes dépendent de l’argent liquide pour leurs transactions quotidiennes – que ce soit pour acheter des produits d’épicerie ou même pour payer le transport. En dehors de cela, la génération plus âgée de l’arrière-pays pourrait avoir besoin d’aide pour répondre à ses besoins financiers quotidiens tels que retirer de l’argent ou bénéficier d’un prêt ou même pour une assurance.

La pandémie a non seulement immobilisé le monde, mais a également eu un impact négatif sur des millions de personnes dans des zones reculées en leur coupant l’accès au monde extérieur en raison d’une série de verrouillages. L’indisponibilité des transports en commun, les normes de distanciation sociale, les horaires de travail limités des quelques banques présentes à proximité et le sous-effectif des agences bancaires ont ajouté à leurs malheurs.

Par exemple, un petit agriculteur dans un village éloigné de l’UP ou d’Odisha dépend en grande partie de l’argent liquide pour vendre ses produits au mandi local, payer l’octroi et acheter d’autres produits d’épicerie sur les marchés. Et les succursales bancaires pourraient ne pas être facilement accessibles. Depuis le début de la pandémie, en raison de normes strictes de distanciation sociale, les transports en commun ont été temporairement interrompus, ce qui lui a rendu presque impossible d’accéder à la banque et de déposer / retirer de l’argent sur son compte.

Solution tout-en-un

L’éventail de défis susmentionnés a créé une lacune considérable dans les installations bancaires et posé de nombreux défis pour les personnes de l’arrière-pays du pays. Il devenait presque impossible d’effectuer leurs transactions quotidiennes, et le processus de visite des banques et de retrait d’espèces était fastidieux. Dans le but de combler le fossé et d’améliorer l’inclusion financière à travers le pays, les entreprises du secteur fintech, en particulier les start-ups, ont commencé à visiter les maisons de personnes vivant dans des poches isolées du pays pour les aider à répondre à leurs besoins financiers quotidiens.

De la livraison d’espèces à domicile à la couverture d’assurance, les recharges et les paiements de factures et même, les acteurs émergents de la fintech offrent presque tous les services financiers sous un même toit, juste à la porte du client. Ces solutions tout-en-un ont résolu les problèmes financiers rencontrés par la population rurale indienne dans une large mesure, leur permettant de retirer de l’argent via AePS (Aadhar-enabled Payment Systems) et d’effectuer d’autres transactions dans le confort de leur domicile avec une assistance suffisante de la banque. correspondants et agents.

Pour résumer, la technologie progresse à un rythme effréné, nous apportant des innovations fin-tech révolutionnaires qui garantissent la commodité et la sécurité, non seulement dans les villes métropolitaines, mais également dans l’arrière-pays du pays. Cela étant dit, l’avenir de l’industrie de la fintech inclura certainement des solutions de paiement tout-en-un qui simplifieront l’ensemble du processus bancaire.

par Amit Nigam, COO et directeur exécutif de BANKIT

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.