Une détenue à Valladolid pour avoir enregistré et diffusé des vidéos de sexe de plus de 100 femmes

25/10/2021 à 10h44 CEST

La police nationale a arrêté à Valladolid un homme qui aurait distribué en plateformes pornographiques À partir d’Internet, des images et des vidéos de contenu sexuel d’au moins une centaine de femmes avec lesquelles il a eu des relations virtuelles que, sans le consentement des victimes, il a enregistrées puis diffusées.

Lors de la perquisition effectuée au domicile du détenu, les agents localisés 1 606 discussions de chat ouvert avec différentes femmes, ainsi que des centaines de vidéos érotiques.

L’opération a permis de détecter plus de 100 victimes et il a réussi à éliminer les chats qui contenaient ces fichiers, hébergés sur un portail allemand pour l’échange de ce type de contenu.

L’enquête a commencé à la suite de une plainte d’une femme qui a mis en garde contre la publication sur les réseaux sociaux de matériel divers à caractère intime et sexuel sur une plate-forme Internet dans laquelle des forums de discussion peuvent être créés et des contenus diffusés.

La victime avait partagé ce matériel avec une personne qu’il avait rencontrée sur les réseaux sociaux et avec qui il entretenait une relation affective.

Après les premières enquêtes, il a été détecté qu’au moins trois autres personnes avaient été victimes de cette situation. Le détenu a utilisé différents profils sur les réseaux sociaux et a même usurpé l’identité d’autrui pour attirer des femmes avec lesquelles il a établi une relation virtuelle dans le but d’obtenir du matériel audiovisuel à caractère intime et sexuel, qu’il a ensuite diffusé à l’insu ou sans le consentement des femmes.

Il a profité du système d’échange d’images de certains réseaux sociaux pour obtenir ce matériel, violant par l’utilisation de logiciel spécifique mesures de sécurité qui empêchent la capture d’images privées.

Une fois les images obtenues, le détenu a publié les photos et vidéos sur un forum qui comptait initialement plus de 360 ​​utilisateurs et qu’il était librement accessible à tous.

Les victimes étaient facilement reconnaissables et apparaissait associé à son nom d’utilisateur sur les réseaux sociaux, étant totalement exposé au harcèlement des autres utilisateurs du réseau.

Après avoir analysé les profils utilisés par l’auteur, ainsi que le contenu du forum où le matériel a été partagé, les enquêteurs ont identifié et localisé cette personne dans la province de Valladolid, où il a été arrêté.

Lors de la perquisition de la maison, les agents sont intervenus deux téléphones portables, un disque dur et six dispositifs de mémoire amovible.