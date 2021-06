Une “direction de réglage farfelue” peut avoir nui au rythme de course de Mercedes · .

Un changement « radical » de configuration développé par Lewis Hamilton dans le simulateur de Mercedes pourrait expliquer leur déficit par rapport à Red Bull lors du Grand Prix de Styrie.

Hamilton a suivi son rival au championnat Max Verstappen tout au long de la course. L’écart entre les deux s’est creusé le plus rapidement à la fin des relais. Au cours des 10 tours avant son arrêt au stand supplémentaire à la fin de la course, Hamilton a perdu plus de sept secondes sur le vainqueur de la course.

Le responsable des opérations sur piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que bien que le Red Bull Ring ait été l’un de leurs circuits les plus faibles auparavant, leur choix de configuration peut expliquer leur déficit à la fin de la course de dimanche.

“Nous avons eu des difficultés ici auparavant, mais souvent parce que nous avons eu un refroidissement insuffisant ou l’année dernière, nous avions un métier à tisser électrique qui se dégradait avec les vibrations”, a déclaré Shovlin. « Ils ne sont donc souvent pas liés à la performance.

« C'est un circuit difficile et assez particulier et Red Bull est normalement fort ici. Mais nous explorons également une direction assez farfelue avec les réglages comme approche radicale, ce qui, je pense, était peut-être un peu mieux sur le seul tour. La question qui demeure est de savoir si nous avons nui à notre dégradation et nous devons examiner cela dans un ou deux jours. »

Shovlin a révélé que le changement de configuration avait été provoqué par le travail de Lewis Hamilton dans le simulateur de l’équipe après le Grand Prix de France.

« Essentiellement, la fenêtre dans laquelle nous travaillons était beaucoup, beaucoup plus large », a-t-il expliqué. «Nous allions en quelque sorte plus loin que jamais et comprenions vraiment les effets de cela.

« Lewis, avant de venir ici, faisait beaucoup de travail dans le simulateur de pilote en boucle et cela semblait être une direction intéressante. Une partie importante de cette année pour nous est de bien nous adapter à chaque piste et nous devons être un peu courageux et originaux avec la direction des réglages pour le faire. »

Mercedes examinera attentivement les conséquences du changement de configuration avant la course de ce week-end sur le même circuit, où Pirelli apportera une gamme de pneus plus tendres.

« La seule grande zone [of focus] est de comprendre ce changement de réglage que nous avons pris et si cela a rendu la vie plus difficile pour les pneus arrière à long terme », a déclaré Shovlin.

« Une partie de cela, nous pouvons simplement le faire par les données. Nous verrons s'il y aura du travail ou non le vendredi du week-end de course.

« Fondamentalement, la voiture est très similaire, mais il y a des défis supplémentaires à relever pour extraire l’adhérence de ce composé C5, le caoutchouc le plus souple sur un seul tour. Cela pourrait être assez difficile s’il fait très chaud ici.

Bien que Hamilton ait perdu plus de 15 secondes de retard sur Verstappen avant de faire son arrêt au stand supplémentaire, Shovlin a déclaré que l’équipe ne “recherchait pas de marges énormes” pour réduire l’écart avec Red Bull.

« Je pense que nous étions en retard de quelques dixièmes dans la course et il y a un peu de dégradation. Mais la solution à ces deux problèmes pourrait être la même chose.

«Nous allons juste essayer de refroidir un peu les arrières et de mieux entretenir le caoutchouc et vous constaterez peut-être que ces deux choses se présentent à nous. Nous allons donc nous concentrer sur ces domaines et il s’agira simplement de voir si nous pouvons revenir un peu plus forts dans quelques jours.

