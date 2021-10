UNE DIRECTION EST DE RETOUR !!! – Actualités musicales

One Direction a des nouvelles incroyables pour vous, auxquelles nous sommes sûrs que vous ne vous attendiez pas, fans de One Direction, ATTENTION !!! On vous dit tous les détails ici dans Music News !

Cet article est fait justement pour pouvoir se souvenir du célèbre groupe britannique qui a marqué les esprits, qui nous a fait rire, pleurer, et bien sûr crier ! Nous sommes sûrs que si vous êtes un Directioner, ces données vous les connaissez probablement… mais, toutes ?

Nous commençons par quelques faits amusants sur le célèbre groupe britannique One Direction !! Il s’avère que ce groupe s’est formé en rien de plus et rien de moins de 10 minutes, pouvez-vous le croire ??? Une autre curiosité des One Direction à souligner est que 4 des membres du groupe ont le même tatouage, et il est bien connu que le nom original de ce groupe ne serait pas celui que l’on connaît tous déjà… l’original était?

Le groupe a non seulement battu des records de récompenses musicales, de positions dans les charts musicaux, mais l’a également fait sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter ! dans ce réseau social, WOW ILS L’ONT BRISÉ ! et en parlant de récompenses, le groupe One Direction, a obtenu plus de 200 récompenses ! Et c’est qu’il fallait s’y attendre, vraiment le groupe britannique est entré dans l’histoire, c’était une époque complètement, bien sûr, à partir de là, une fois le groupe défait, les talents ont commencé à émerger maintenant en tant que solistes, qui ont également connu un succès retentissant. , et leurs fans les suivent jusqu’au bout du monde, en groupe ou en soliste !

Aujourd’hui était une bonne journée pour se souvenir des One Direction, rappelons-nous quand ils remplissaient les salles du CDMX et ne disons pas internationalement, mais tout n’est pas rose, ces gars, les membres des One Direction, bien qu’ils semblent parfaits, dans tous les aspects, en fait ils sont aussi vilains comme tous, et il s’avère qu’ils ont été expulsés à une occasion, d’un hôtel qui appartient à Donald Trump !

Directioners !!! Exprimez-vous, quelle autre curiosité connaissez-vous ?