Une dispute sur les préjugés de la BBC éclate à propos du programme de la famille royale du critique de la monarchie | Royale | Nouvelles

Amol Rajan, rédacteur en chef des médias de la société et présentateur de l’émission Today de Radio 4, écrira et présentera une série en deux parties racontant « l’histoire définitive de l’une des périodes les plus dramatiques de l’histoire royale depuis une génération ». Les princes et la presse, sur BBC Two, examineront les années au cours desquelles le duc et la duchesse de Cambridge et le duc et la duchesse de Sussex ont tracé ce que la BBC décrit comme « des parcours très différents » dans leurs relations avec les médias.

Cependant, les commentateurs royaux ont critiqué les sentiments « anti-monarchistes » précédemment exprimés par M. Rajan.

Dans une chronique de 2012 pour The Independent critiquant la relation des médias avec la famille royale, il a qualifié la notion de monarchie héréditaire d' »absurde » et le prince Charles de « scientifiquement analphabète ».

Il a écrit: « Je n’ai absolument rien contre le prince Harry, ou le prince William, ou Catherine Middleton, ou la reine. »

« D’autres membres de la famille royale, en particulier le prince Philip et le prince Charles scientifiquement analphabète, qui défendent des politiques qui conduiraient au meurtre par la faim de millions d’Africains, je n’aime pas », a déclaré le commentateur.

Il a ajouté: « En ce qui concerne notre monarchie absurde, les journalistes sont tellement embobinés par la richesse aristocratique qu’ils ne peuvent présenter qu’une image falsifiée à leur public. »

Parlant du côté humain de la famille, il a déclaré: « Mme Wales – épargnez-nous de la » duchesse de Cambridge « – est une belle dame et fait un travail noble.

«Mais comme le reste d’entre nous, elle est sujette à la mauvaise humeur et à la mauvaise haleine et n’a pas l’air à son meilleur avec la gueule de bois.

« Vous ne le sauriez pas d’après la couverture médiatique d’elle. Ce que vous obtenez, c’est une idole, pas une personne. »

Il n’est donc pas étonnant que le choix de M. Rajan pour présenter le documentaire, qui commence le 22 novembre, ait suscité des craintes parmi les partisans de la famille royale quant à son ton.

Dickie Arbiter, ancien attaché de presse de la reine, a déclaré au Telegraph: « Malheureusement, les reportages à la BBC semblent être tombés à l’eau – maintenant tout est question d’opinion. Amol Rajan a-t-il changé d’opinion depuis l’Indie? »

Joe Little, du magazine Majesty, a déclaré : « L’article d’Amol Rajan dans The Independent, écrit pendant l’année du jubilé de diamant de la reine, n’a laissé aucun doute aux lecteurs sur sa position anti-monarchiste.

Il a poursuivi: « Neuf ans plus tard, et maintenant à la BBC assiégée, il sera intéressant de voir si ces sentiments l’emportent. »

« J’espère qu’en tant que présentateur, son approche sera plus modérée et équilibrée pour convenir à l’institution qui paie son salaire », a conclu M. Little.

Le premier épisode de The Princes and the Press couvre les années qui ont suivi le jubilé de diamant de la reine et la réaction positive des médias à l’émergence d’une nouvelle génération de membres de la famille royale.

Il retrace les années qui ont précédé et inclus les fiançailles et le mariage du duc et de la duchesse de Sussex.

La BBC a déclaré que le documentaire fournirait le contexte de la relation des Princes avec les médias.

La société a déclaré: « Cet article est antérieur au travail d’Amol à la BBC. Une fois que les journalistes ont rejoint la BBC, ils laissent leurs opinions passées à la porte.

« Amol est un journaliste expérimenté de la BBC qui couvre tous les sujets qu’il couvre de manière impartiale et conformément aux directives éditoriales de la BBC.

« Toute la production d’actualités de la BBC doit être impartiale. »